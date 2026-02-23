Salvamento: dietrofront sui bagnini minorenni, ok nel decreto Milleproroghe

Nel settore del salvamento arriva il dietrofront sui bagnini minorenni: il decreto Decreto Milleproroghe consente l’assunzione degli assistenti bagnanti under 18 fino al termine della stagione balneare 2026 e comunque non oltre il 1° ottobre 2026. L’emendamento è stato approvato dalle Commissioni I e V della Camera, smentendo le indiscrezioni su un mancato rinnovo della deroga.
A darne notizia è il portale MondoBalneare.com, sentendo anche le opinioni delle varie categorie. La notizia è stata accettata favorevolmente dal Sindacato Italiano Balneari, che aveva sollecitato il Ministero delle Infrastrutture insieme alla Federazione Italiana Nuoto per favorire l’accesso dei giovani alla professione e fronteggiare la carenza di personale.
Di parere opposto l’Associazione Nazionale Assistenti Bagnanti, che esprime preoccupazione per l’estensione della deroga ai minorenni anche per l’estate 2026.
ANAB invece evidenzia criticità strutturali del settore, come l’assenza di un contratto collettivo nazionale e un adeguato riconoscimento professionale e chiede l’apertura di un tavolo istituzionale per affrontare in modo strutturale le criticità del comparto e garantire standard elevati di sicurezza nel servizio di assistenza bagnanti.