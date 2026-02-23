Salvamento: dietrofront sui bagnini minorenni, ok nel decreto Milleproroghe

Nel settore del salvamento arriva il dietrofront sui bagnini minorenni: il decreto Decreto Milleproroghe consente l’assunzione degli assistenti bagnanti under 18 fino al termine della stagione balneare 2026 e comunque non oltre il 1° ottobre 2026. L’emendamento è stato approvato dalle Commissioni I e V della Camera, smentendo le indiscrezioni su un mancato rinnovo della deroga.

A darne notizia è il portale MondoBalneare.com, sentendo anche le opinioni delle varie categorie. La notizia è stata accettata favorevolmente dal Sindacato Italiano Balneari, che aveva sollecitato il Ministero delle Infrastrutture insieme alla Federazione Italiana Nuoto per favorire l’accesso dei giovani alla professione e fronteggiare la carenza di personale.