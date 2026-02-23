Scuola Media Arfelli, il progetto fino a Strasburgo: l’incontro con il sindaco Gozzoli

Il primo cittadino Matteo Gozzoli ha comunicato attraverso i social di un incontro avvenuto in mattinata con i ragazzi della scuola media Arfelli.

“Oggi ho accolto le alunne e gli alunni di tre classi seconde della Scuola Media Arfelli che partecipano a un progetto che li porterà fino a Strasburgo. Siamo stati insieme in Sala Consiliare tra domande, curiosità e un clima bellissimo”- esordisce il post.