Scuola Media Arfelli, il progetto fino a Strasburgo: l’incontro con il sindaco Gozzoli

Giulia Zannetti23 Febbraio 2026
Il primo cittadino Matteo Gozzoli ha comunicato attraverso i social di un incontro avvenuto in mattinata con i ragazzi della scuola media Arfelli.

“Oggi ho accolto le alunne e gli alunni di tre classi seconde della Scuola Media Arfelli che partecipano a un progetto che li porterà fino a Strasburgo. Siamo stati insieme in Sala Consiliare tra domande, curiosità e un clima bellissimo”- esordisce il post.

“Grazie ai docenti che hanno organizzato questo incontro, le mattine con i ragazzi sono tra le più belle cose che mi capita di fare da sindaco” – prosegue e conclude.

