Cesena: 106mila pasti salvati con Too Good To Go

A Cesena la lotta allo spreco alimentare passa anche dallo smartphone. Dal suo arrivo nell’ottobre 2021, Too Good To Go ha permesso di salvare oltre 106mila pasti in città, coinvolgendo più di 120 attività locali tra forni, pasticcerie, ristoranti e negozi di ortofrutta. Un risultato che si traduce non solo in cibo recuperato, ma anche in un impatto ambientale concreto, con una significativa riduzione di emissioni di CO₂ e di spreco di acqua.
Che cos’è Too Good To Go
Too Good To Go è un’azienda a impatto sociale impegnata nel contrasto allo spreco alimentare.
La app di Too Good To Go è il più grande marketplace al mondo per le eccedenze alimentari, presente in 21 Paesi di 4 continenti (Europa, America, Oceania e Asia).
Grazie alle sue “Surprise Bag” – selezioni a sorpresa di prodotti alimentari – offre la possibilità a esercenti e negozi di ridurre gli sprechi e agli utenti di poter salvare cibo ancora buono altrimenti sprecato, ad un prezzo vantaggioso, risparmiando fino a 2/3 del prezzo originale di vendita.
Ad oggi Too Good To ha complessivamente contribuito a salvare in Italia più di 32 milioni di pasti grazie ad una community composta da oltre 26.000 negozi partner e più di 12 milioni di utenti che hanno scaricato l’app sul loro smartphone.
Come funziona Too Good To Go
Utilizzare Too Good To Go è facile ed è alla portata di tutti: basta scaricare gratuitamente l’App dagli store online (App Store – Play Store), registrarsi e dopo essersi geo-localizzati si potrà consultare l’elenco dei negozi che hanno aderito a Too Good To Go e scegliere quello da cui poter prenotare la propria Surprise Bag preferita ad un prezzo vantaggioso.
Dopo averla prenotata ed effettuato il pagamento tramite carta di credito, Google Pay, PayPal o Satispay, ci si potrà recare nel negozio prescelto per ritirarla nella fascia oraria indicata nel momento della prenotazione.
Per ritirare la propria Surprise Bag basterà mostrare al negoziante il proprio ordine e, con un semplice“swipe” sull’app, confermare il ritiro.
Salvando una Surprise Bag (1kg di cibo = 1 pasto) si evita l’emissione di 2,7kg e l’utilizzo non necessario di 810 litri di acqua e di 2.8m2 di suolo per anno (fonte: Mérieux NutriSciences | Blonk).
Impatto locale a Cesena
A Cesena sono stati salvati complessivamente oltre 106.000 pasti dall’arrivo dell’app nell’ottobre 2021, di cui 27.300 solo nel corso del 2025.
Questo equivale non solo ad aver salvato più di 100 tonnellate di cibo ancora buono ma anche ad aver evitato l’emissione di 286.000 Kg di CO2e ed evitare l’utilizzo non necessario di 85.860.000 litri d’acqua, una quantità pari a quella necessario a riempire 35 piscine olimpioniche.
In fatto di negozi aderenti, in città sono oltre 120 le attività che hanno deciso di aderire alla nostra app.
Tra i negozi preferiti da cui salvare le Surprise Bag di Too Good To Go in città ci sono ad esempio:
- Pasticcerie: Bar Pasticceria Fagioli – Pasticceria Claudio – Lanzoni Bar Pasticceria
- Forni e panifici: Panificio Moretti – Redipane Bakery Cafè
- Gelaterie: Angelateria
- Ortofrutta: Romagna Antiche Terre
- Ristoranti: Butterfly Sushi Grill & Restaurant – Poke Storie – Ristorante Ghini
Complessivamente, in tutta la provincia di Forlì-Cesena sono stati salvati 305.000 pasti, con oltre 500 negozi aderenti.