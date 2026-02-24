Cesena: 106mila pasti salvati con Too Good To Go

A Cesena la lotta allo spreco alimentare passa anche dallo smartphone. Dal suo arrivo nell’ottobre 2021, Too Good To Go ha permesso di salvare oltre 106mila pasti in città, coinvolgendo più di 120 attività locali tra forni, pasticcerie, ristoranti e negozi di ortofrutta. Un risultato che si traduce non solo in cibo recuperato, ma anche in un impatto ambientale concreto, con una significativa riduzione di emissioni di CO₂ e di spreco di acqua.

Che cos’è Too Good To Go

Too Good To Go è un’azienda a impatto sociale impegnata nel contrasto allo spreco alimentare.

La app di Too Good To Go è il più grande marketplace al mondo per le eccedenze alimentari, presente in 21 Paesi di 4 continenti (Europa, America, Oceania e Asia).

Grazie alle sue “Surprise Bag” – selezioni a sorpresa di prodotti alimentari – offre la possibilità a esercenti e negozi di ridurre gli sprechi e agli utenti di poter salvare cibo ancora buono altrimenti sprecato, ad un prezzo vantaggioso, risparmiando fino a 2/3 del prezzo originale di vendita.

Ad oggi Too Good To ha complessivamente contribuito a salvare in Italia più di 32 milioni di pasti grazie ad una community composta da oltre 26.000 negozi partner e più di 12 milioni di utenti che hanno scaricato l’app sul loro smartphone.