Cesenatico, 200 persone all’incontro sulla riforma della giustizia

Gli interventi

Ha aperto l’evento l’architetto cesenaticense Giovanni Lucchi, sostenitore del Sì che ha sottolineato l’importanza storica del referendum e la necessità di un cambiamento strutturale del sistema giudiziario, mentre l’avvocato Silvia Zoli, responsabile del Dipartimento Giustizia di Fratelli d’Italia per la provincia di Forlì-Cesena, ha illustrato le ragioni e i contenuti della riforma: “Si sviluppa su tre pilastri: la separazione delle carriere, la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura con il metodo del sorteggio e la creazione dell’Alta Corte disciplinare che avrà competenza sui procedimenti disciplinari sui magistrati. È il momento di cambiare e portare maggiore trasparenza e democrazia all’interno del sistema giudiziario”.

Sono poi intervenuti i rappresentanti del Comitato Sì Riforma Forlì-Cesena, con il coordinatore avv. Jonathan Baratella e l’avv. Isabella Castagnoli, che hanno ribadito le motivazioni a sostegno della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e inquirenti. Quindi è stata la volta dell’avv. Grisela Mesi, rappresentante del Comitato Giovani Avvocati per il Sì, e dell’avv. Andrea Visani, in rappresentanza del Comitato Camere Penali per il Sì, che hanno approfondito il tema del sorteggio e dell’Alta Corte disciplinare, nuovo organismo previsto dalla riforma.