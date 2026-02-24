“Legger-Mente” festeggia 10 anni

Che cosa fa il gruppo e i festeggiamenti

Il gruppo sceglie un libro che ciascun partecipante legge autonomamente a casa; l’incontro diventa poi l’occasione per confrontarsi insieme, approfondire temi e personaggi, mettere a fuoco impressioni diverse e arricchire la propria esperienza attraverso il dialogo. È proprio questo scambio a rendere ogni appuntamento un momento di crescita culturale e personale. Il gruppo è aperto a chiunque sia interessato: la partecipazione è libera e l’unico requisito richiesto è l’amore per i libri e il desiderio di condividere questa passione.

Per celebrare questo anniversario, l’appuntamento è il 25 febbraio alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale di Cesenatico, dove i partecipanti si ritroveranno per un momento conviviale dopo la discussione sul libro.