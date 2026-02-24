Romagnawow: l’estate romagnola comincia da Sanremo

Dal Villaggio del Festival di Sanremo

Alcuni dei creator protagonisti dell’edizione 2026 saranno presenti proprio al Villaggio del Festival di Sanremo, dove inizieranno a raccontare l’esperienza Romagna già prima dell’estate. Le giornate del 26 e 27 febbraio saranno il primo grande momento pubblico del progetto.

-Il 26 febbraio, nel pomeriggio, spazio alla partecipazione di BISE e al live show di Random.

-Il 27 febbraio sarà la volta del live show di The Breakfast Club e The Breakfast Crew, tra i talent più seguiti dal pubblico giovane, che saranno poi presenti a Rimini nei primi giorni di agosto.

Durante l’estate i creator vivranno giornate nei parchi di divertimento, tra lezioni di surf, paddle e vela, partite di beach volley, esperienze nei luoghi simbolo per i giovani e momenti dedicati alla scoperta della gastronomia locale. Non semplici ospitate, ma vere immersioni nel territorio, raccontate in tempo reale sui social e capaci di raggiungere un pubblico potenziale di milioni di persone.

In totale saranno coinvolti almeno 15 talent, che durante il 2026 vivranno esperienze in Romagna e le racconteranno sui loro canali social. Un modo diretto e autentico per mostrare cosa significa passare l’estate in Romagna.

Durante le due giornate a Sanremo saranno organizzati momenti di animazione e promozione, con distribuzione di magliette e quadernini brandizzati Visit Romagna e #ROMAGNAWOW. Sarà inoltre personalizzato un van ufficiale con i loghi Visit Romagna e #ROMAGNAWOW, che accompagnerà gli artisti diventando uno strumento di comunicazione itinerante.

Tutti gli eventi e le esperienze su: https://www.visitromagna.it/