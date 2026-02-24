Tea, la gatta mascotte della Polizia Locale di Gatteo

La nuova “agente” del Comando ha quattro zampe e i baffi. Non indossa la divisa, non porta distintivi e non fa pattugliamenti, ma in poco tempo è diventata la mascotte ufficiale della Polizia Locale di Gatteo.
Si chiama Tea ed è una gatta che ha scelto spontaneamente come casa il Comando della Polizia Locale di Gatteo, nel comune di Gatteo. Presentatasi un giorno davanti alla sede, è stata accolta dagli agenti ed è entrata a far parte della quotidianità del personale in servizio.
Il nome “Tea” nasce da un simpatico gioco di parole con Gat-Teo, e oggi è presenza fissa tra uffici e veicoli di servizio. Gravita attorno alle auto quasi a voler svolgere una simbolica attività di vigilanza, mentre all’interno del Comando ha un suo punto ristoro, una lettiera e persino una sedia dedicata. Dopo aver “salutato” gli operatori, osserva con attenzione il lavoro degli agenti, come se studiasse carte e documenti.
Il momento difficile dopo l’Epifania
Dopo l’Epifania, Tea è scomparsa per circa una settimana. Al suo ritorno le sue condizioni di salute sono apparse subito precarie. La preoccupazione tra gli agenti è stata immediata: è stata organizzata una colletta interna e la gatta è stata accompagnata dal veterinario per ricevere le cure necessarie.
Grazie all’intervento tempestivo e alle attenzioni ricevute, oggi Tea è tornata in ottima salute e presidia nuovamente il Comando con la sua presenza discreta ma costante, pronta a “sorvegliare” uffici e mezzi di servizio.
Un simbolo di tutela degli animali e sicurezza urbana
La storia della gatta Tea non è soltanto un episodio curioso che racconta la vita della Polizia Locale di Gatteo. È anche un messaggio concreto di tutela degli animali e di sensibilizzazione contro l’abbandono.
Il rispetto e la cura degli animali rappresentano infatti un valore fondamentale per la comunità e rientrano pienamente nel concetto di sicurezza urbana e convivenza civile. La lotta contro l’abbandono e l’attenzione verso i più fragili sono aspetti che contribuiscono a costruire un territorio più sicuro e responsabile.