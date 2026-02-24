Tea, la gatta mascotte della Polizia Locale di Gatteo

Il nome “Tea” nasce da un simpatico gioco di parole con Gat-Teo, e oggi è presenza fissa tra uffici e veicoli di servizio. Gravita attorno alle auto quasi a voler svolgere una simbolica attività di vigilanza, mentre all’interno del Comando ha un suo punto ristoro, una lettiera e persino una sedia dedicata. Dopo aver “salutato” gli operatori, osserva con attenzione il lavoro degli agenti, come se studiasse carte e documenti.

Il momento difficile dopo l’Epifania

Dopo l’Epifania, Tea è scomparsa per circa una settimana. Al suo ritorno le sue condizioni di salute sono apparse subito precarie. La preoccupazione tra gli agenti è stata immediata: è stata organizzata una colletta interna e la gatta è stata accompagnata dal veterinario per ricevere le cure necessarie.

Grazie all’intervento tempestivo e alle attenzioni ricevute, oggi Tea è tornata in ottima salute e presidia nuovamente il Comando con la sua presenza discreta ma costante, pronta a “sorvegliare” uffici e mezzi di servizio.