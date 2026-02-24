 Skip to main content
Notizie

Turista innamorato di Cesenatico, le dedica una canzone speciale

Giulia Zannetti24 Febbraio 2026
cesenatico estate porto canale

Un nostro lettore, Davide Bulgarelli, ci ha contatti con questo messaggio: “Ciao ho creato questa canzone con l’intelligenza artificiale dedicata a Cesenatico. L’idea mi é venuta dopo aver scaricato questa App (“Suno.com”, ndr) che produce musica con l’ Intelligenza Artificiale e vedendo che in pochi minuti si riesce a creare qualsiasi tipo di musica o canzone, mi é venuto in mente di fare una dedica a Cesenatico”- comincia così.

“Cesenatico è il posto del mio cuore: ho passato 30 anni della mia vita in vacanza a Villamarina e ogni tanto cerco sempre di tornarci. Sono di Campagnola Emilia in provincia di Reggio Emilia e andare a Cesenatico per me è superbello e rilassante!” – prosegue e conclude.

Per ascoltare il brano, clicca qui.

