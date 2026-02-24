Turista innamorato di Cesenatico, le dedica una canzone speciale

Un nostro lettore, Davide Bulgarelli, ci ha contatti con questo messaggio: “Ciao ho creato questa canzone con l’intelligenza artificiale dedicata a Cesenatico. L’idea mi é venuta dopo aver scaricato questa App (“Suno.com”, ndr) che produce musica con l’ Intelligenza Artificiale e vedendo che in pochi minuti si riesce a creare qualsiasi tipo di musica o canzone, mi é venuto in mente di fare una dedica a Cesenatico”- comincia così.
“Cesenatico è il posto del mio cuore: ho passato 30 anni della mia vita in vacanza a Villamarina e ogni tanto cerco sempre di tornarci. Sono di Campagnola Emilia in provincia di Reggio Emilia e andare a Cesenatico per me è superbello e rilassante!” – prosegue e conclude.
Per ascoltare il brano, clicca qui.