 Skip to main content
NotizieVivere Cesenatico

Inizia l’estate lunga 8 mesi a Ponente di Cesenatico

Anna Budini25 Febbraio 2026
stagione tursitica ponente cesenatico

Sabato 28 Febbraio il Quartiere turistico di Ponente inaugura ufficialmente la stagione estiva 2026. Le attività commerciali, ricettive e balneari sono pronte ad accogliere famiglie e clienti.

Ormai a Cesenatico sta diventando un’appuntamento fisso per garantire una stagione lunga otto mesi. I turisti e clienti troveranno aperte sin dal 28 febbraio gelaterie, piadinerie, ristoranti, bar, campeggi, aree camper, hotel, residence, edicole, parrucchieri, abbigliamento, tabaccherie, market e persino uno stabilimento balneare. Senza dimenticare la possibilità di usufruire di aree pubbliche come il parco di Ponente, la pineta, i campi sportivi, il parco acquatico e le piste ciclabili, servizi che garantiscono un alto grado di qualità della vita e del soggiorno.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Il turismo è cambiato, oggi non si cerca più la vacanza, ma un’esperienza che ti accompagni in viaggio tra i sapori e le emozioni che solo i borghi storici Italiani ti posso offrire. Cesenatico ne è sicuramente uno tra gli esempio più luminosi. In questa direzione, già da diversi anni, le attività del quartiere si sono organizzate, creando un percorso di accoglienza e servizi a 360 gradi.

stagione tursitica ponente cesenatico
La crescita di Ponente ha avuto una forte accelerata negli ultimi anni, grazie ad investimenti pubblici e privati. Inoltre le ottime notizie di riqualificazione che giungono dalla zona delle colonie porterà nuova linfa e prospettive per tutto l’indotto.

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share