Inizia l’estate lunga 8 mesi a Ponente di Cesenatico

Sabato 28 Febbraio il Quartiere turistico di Ponente inaugura ufficialmente la stagione estiva 2026. Le attività commerciali, ricettive e balneari sono pronte ad accogliere famiglie e clienti.

Ormai a Cesenatico sta diventando un’appuntamento fisso per garantire una stagione lunga otto mesi. I turisti e clienti troveranno aperte sin dal 28 febbraio gelaterie, piadinerie, ristoranti, bar, campeggi, aree camper, hotel, residence, edicole, parrucchieri, abbigliamento, tabaccherie, market e persino uno stabilimento balneare. Senza dimenticare la possibilità di usufruire di aree pubbliche come il parco di Ponente, la pineta, i campi sportivi, il parco acquatico e le piste ciclabili, servizi che garantiscono un alto grado di qualità della vita e del soggiorno.