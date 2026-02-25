Nuovo asilo nido in via Leone: avanzano i lavori

Proseguono i lavori per la riconversione ad asilo nido nell’edificio scolastico dismesso in via Leone ad opera della ditta Lacky Impianti Elettrici S.R.L. di Imola. Il cantiere è stato avviato lo scorso settembre e la fine lavori è prevista per la primavera 2026.
In queste settimane – dopo l’installazione sulla copertura di un nuovo impianto fotovoltaico da 19,80 kWp – sono proseguiti i lavori strutturali all’interno della struttura.
L’intervento rientra nel “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del PNRR. Il finanziamento ottenuto ammonta a 330.000 euro, stanziati tramite decreto ministeriale per sostenere la realizzazione di nuove strutture dedicate alla fascia 0-3 anni.
A queste risorse si aggiungono 150.000 euro di fondi comunali, approvati con una variazione di bilancio in Consiglio Comunale, destinati alla creazione di una sezione lattanti per bambini dai 4 ai 9 mesi, servizio attualmente non presente sul territorio comunale. Si tratta di un ampliamento significativo dell’offerta educativa, pensato per rispondere in modo concreto alle esigenze delle famiglie.
Il nuovo asilo nido di via Leone potrà accogliere complessivamente 80 bambini, aumentando in maniera rilevante i posti disponibili negli asili nido comunali e rafforzando l’impegno dell’amministrazione sul fronte dell’educazione per la prima infanzia.