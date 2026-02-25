Nuovo asilo nido in via Leone: avanzano i lavori

Proseguono i lavori per la riconversione ad asilo nido nell’edificio scolastico dismesso in via Leone ad opera della ditta Lacky Impianti Elettrici S.R.L. di Imola. Il cantiere è stato avviato lo scorso settembre e la fine lavori è prevista per la primavera 2026.

In queste settimane – dopo l’installazione sulla copertura di un nuovo impianto fotovoltaico da 19,80 kWp – sono proseguiti i lavori strutturali all’interno della struttura.

L’intervento rientra nel “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del PNRR. Il finanziamento ottenuto ammonta a 330.000 euro, stanziati tramite decreto ministeriale per sostenere la realizzazione di nuove strutture dedicate alla fascia 0-3 anni.