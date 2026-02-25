Rinnovo CCNL Funzioni Locali: aumenti e nuovi diritti per 10mila romagnoli

Si apre una nuova stagione per le lavoratrici e i lavoratori del comparto Funzioni Locali. Con la firma definitiva del 23 febbraio del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il triennio 2022-2024, la CISL FP raggiunge un traguardo fondamentale che mette fine a una lunga attesa, portando risposte concrete a migliaia di dipendenti di Comuni, Unioni, Province, Asp, Agenzia Regionale per il Lavoro e Regione, del territorio.

“Un risultato ottenuto attraverso una trattativa condotta con responsabilità e partecipazione, stando sempre sul merito delle opportunità e sulle necessità dei colleghi”, spiega Mario Giovanni Cozza, segretario generale CISL FP Romagna.