Spiagge italiane: il ministro Salvini annuncia il bando con indennizzi entro marzo

Il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato oggi alla Camera che il bando tipo per le concessioni demaniali sulle spiagge sarà adottato entro la fine di marzo. La comunicazione arriva durante un’interrogazione di Forza Italia sulle concessioni demaniali, con l’obiettivo di tutelare le piccole imprese e impedire che le spiagge finiscano in mano a grandi gruppi o a investitori stranieri.

Domani (giovedì 26 febbraio) il decreto Infrastrutture, contenente il bando, sarà “bollinato”, dando avvio ai 30 giorni previsti per l’adozione dei criteri definitivi. Secondo quanto spiegato dal ministro Salvini, entro fine marzo saranno definiti i criteri già previsti dalla legge sulla concorrenza, tra cui: