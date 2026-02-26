Casa Moretti, Museo della Marineria, Galleria “da Vinci”: aperti più a lungo

La Giunta Comunale ha approvato una delibera per ampliare giorni e orari di apertura di Casa Moretti, Museo della Marineria e Galleria “Leonardo da Vinci”: un’azione prevista nel piano marketing triennale per la valorizzazione di Cesenatico e qualificare ulteriormente l’offerta turistica. Inoltre, le attività degli istituti culturali cittadini si inseriscono organicamente nel più ampio quadro di azioni strategiche volte a sostenere la candidatura di Forlì e Cesena a Capitale Italiana della Cultura 2028 e nel contestuale percorso di valorizzazione del patrimonio marittimo di Cesenatico nell’ambito della candidatura Unesco. Oltre all’ampliamento delle finestre di apertura, è prevista anche l’attivazione della Welcome Room alla Galleria “Leonardo da Vinci”, una delle nuove forme di informazione al turista previste, che si aggiunge ai punti informazioni attivi tutto l’anno in viale Roma e stagionalmente in piazza Michelangelo.

-Verrà garantita l’apertura quotidiana degli istituti già dal mese di aprile, anticipando la tipologia di apertura normalmente fornita negli anni passati a partire dal mese di maggio;

-verrà garantita l’apertura quotidiana degli istituti culturali fino all’inizio del mese di ottobre estendendo il servizio normalmente fornito negli anni passati fino alla metà di settembre e nei mesi di luglio e agosto;

-ci sarà un’apertura mattutina e serale della Galleria Comunale “Leonardo Da Vinci” così da offrire in centro storico, di giorno e di notte, il presidio di un servizio di informazione al turista inserito all’interno di una cornice di valorizzazione del patrimonio artistico comunale.