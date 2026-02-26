Cesenatico a Pasqua si colora con le vele al terzo

Uno scenario di grande fascino e forte richiamo, che racconta l’identità di Cesenatico attraverso immagini, colori e memorie di mare, e che rappresenta già di per sé una potente attrattiva per visitatori e appassionati.

A rendere questo appuntamento ancora più significativo è l’importante riconoscimento in arrivo per l’antica arte della navigazione con barche a vela latina e vela al terzo, avviata verso l’iscrizione nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Il dossier di candidatura, che documenta un patrimonio prezioso di saperi, tecniche e tradizioni tramandate attivamente da numerose comunità del Mediterraneo, è stato recentemente consegnato all’ufficio UNESCO di Parigi. Ora si attende il verdetto finale, con l’auspicio di un riconoscimento che darebbe ulteriore valore a una tradizione viva e profondamente radicata nella storia del mare.