Circolo Arci Borella, “L’entroterra di Cesenatico”: le info

L’ appuntamento
Il patrimonio storico e ambientale di Cesenatico torna protagonista in un appuntamento speciale dedicato alla scoperta del suo entroterra. Giovedì 26 Febbraio alle ore 20,45 presso il Circolo ARCI Borella di Cesenatico (via Cesenatico 222), si terrà la presentazione del libro “L’entroterra di Cesenatico – Testimonianze storiche e ambientali” scritto dal Dott. Bruno Ballerin, storico e Ispettore onorario ai Beni Monumentali e Paesaggistici.
Appuntamento in collaborazione con Cooperativa Casa del Popolo e patrocinio del Comune di Cesenatico.
La partecipazione è libera e gratuita.
Il volume
Il volume, frutto di anni di ricerche, raccoglie un ricco patrimonio di testimonianze archeologiche, fonti documentarie, memorie popolari e osservazioni paesaggistiche che riportano alla luce un territorio ricco di storia, identità e tradizioni spesso dimenticate.
Dalle prime presenze umane nell’area cesenaticense fino allo sviluppo delle campagne e delle vie d’acqua, il libro offre un viaggio affascinante tra reperti, strutture rurali, antichi percorsi e trasformazioni ambientali che hanno modellato il paesaggio nel corso dei secoli.
Durante l’incontro, l’autore illustrerà alcuni degli elementi più caratteristici delle ricerche: tracce archeologiche poco conosciute, manufatti di epoche differenti, emergenze geologiche e aspetti naturalistici che testimoniano un rapporto millenario tra l’uomo e la natura circostante.
La conferenza sarà un’occasione per valorizzare l’entroterra come parte fondamentale dell’identità di Cesenatico invitando cittadini, appassionati, e studiosi a riscoprire luoghi, storie e memorie che meriterebbero maggiore tutela e conoscenza.
Bio: Bruno Ballerin
Bruno Ballerin è ispettore onorario ai Beni Monumentali e Paesaggistici e redattore della rivista ’Romagna arte e storia’. Per trent’anni ha condotto ricerche storiche, archeologiche e etnografiche, che hanno consentito negli anni ’80 di realizzare i musei (Antiquarium e Museo Galleggiante della Marineria) e nel 2005 della Sezione Museale a Terra (Museo della Marineria) di Cesenatico.