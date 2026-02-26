Circolo Arci Borella, “L’entroterra di Cesenatico”: le info

Bio: Bruno Ballerin

Bruno Ballerin è ispettore onorario ai Beni Monumentali e Paesaggistici e redattore della rivista ’Romagna arte e storia’. Per trent’anni ha condotto ricerche storiche, archeologiche e etnografiche, che hanno consentito negli anni ’80 di realizzare i musei (Antiquarium e Museo Galleggiante della Marineria) e nel 2005 della Sezione Museale a Terra (Museo della Marineria) di Cesenatico.