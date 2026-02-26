Festa in Romagna! Spettacolo, musica e tradizione al Palazzetto dello Sport di Cesena

Una serata che profuma di Romagna. Venerdì 6 marzo, alle ore 21, il Palazzetto dello Sport di Cesena si trasformerà in un grande palcoscenico di emozioni per accogliere “Festa in Romagna!”, l’appuntamento organizzato da RomagnaBanca Credito Cooperativo dedicato ai propri soci.

A presentare la serata sarà il comico e attore teatrale Giampiero Pizzol, che accompagnerà il pubblico in un programma ricco di spettacolo e divertimento. Protagonisti sul palco saranno Quei de Bosc con lo spettacolo “Solo una volta”, i Margò 80 in concerto, il barzellettiere Nevio Bedin e Pierluigi Lunedei, il cantante cervese classificatosi al secondo posto nella trasmissione “The voice senior 2025” su Raiuno. Una serata che unirà teatro dialettale, musica e comicità nel segno della convivialità romagnola.