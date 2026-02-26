Processo Radici, il 5 maggio l’appello a Bologna

Il filone romagnolo e le cosche coinvolte

Il filone romagnolo del Processo Radici nasce da un’indagine della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Alla base dell’inchiesta, l’apertura e l’acquisizione in tempi rapidi di una serie di attività commerciali lungo la Riviera.

Cinque tra bar, pasticcerie, ristoranti e hotel erano stati rilevati da un’unica società riconducibile a imprenditori calabresi. Secondo gli inquirenti, si sarebbe trattato di investimenti illeciti realizzati con fondi provenienti dalle cosche calabresi dei Piromalli e dei Mancuso, articolazioni storiche della ’ndrangheta.

Dalle indagini sono inoltre emersi comportamenti intimidatori nei confronti delle istituzioni locali: gli imprenditori coinvolti avrebbero minacciato agenti della Polizia Locale e operatori della nettezza urbana durante controlli su occupazione di suolo pubblico e smaltimento dei rifiuti.