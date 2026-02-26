Sanità, 13 ospedali dell’Emilia Romagna in classifica

Il commento dell’assessore Fabi

“Si tratta di un altro autorevole riconoscimento per il nostro sistema sanitario pubblico, che nonostante le difficoltà legate al cronico sottofinanziamento, conferma livelli di eccellenza internazionali- sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi-. Un risultato centrato grazie al lavoro quotidiano e alla professionalità delle migliaia di medici, infermieri e operatori che vi lavorano. Un risultato- aggiunge Fabi– che ci sprona a proseguire sulla strada dell’innovazione per realizzare un’offerta sempre più territoriale e a misura di cittadino, puntando su politiche di prevenzione e promozione di sani e corretti stili di vita”.