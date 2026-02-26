Tre defibrillatori per la Polizia locale. Aumenta “l’esercito” dei soccorritori

L’importanza del dae

In molti casi, la presenza tempestiva o nelle immediate vicinanze di un defibrillatore può tradursi in vita o morte per il malcapitato. Questi strumenti compiono un “reset” di una frazione di secondo al cuore in fibrillazione facendolo ripartire normalmente. Sono dotati di piastre sia per il paziente adulto che per quello pediatrico e, spesso, sono accompagnate da un kit di emergenza con maschera per l’ossigeno (a sostituzione di quella che un tempo era la respirazione bocca a bocca) e di rasoio per, ad esempio, petti troppo villosi.

Sono un bene prezioso per tutta la comunità e come tali vanno preservati.