Tre defibrillatori per la Polizia locale. Aumenta “l’esercito” dei soccorritori

“Pattugliamo con il cuore”: a Cesenatico i defibrillatori salgono a bordo con la Polizia Locale
La sicurezza dei cittadini passa anche attraverso la rapidità del primo soccorso. Il Comune di Cesenatico ha ufficialmente dato il via al progetto “Pattugliamo con il cuore”, un’iniziativa che dota tre pattuglie della Polizia Locale di defibrillatore o dae (defibrillatore automatico esterno).
Grazie a un accordo di comodato d’uso gratuito di sei anni con l’Ausl della Romagna, tre nuovi defibrillatori automatici elettronici verranno installati a bordo delle autovetture di servizio, garantendo una copertura capillare sul territorio per almeno 12 ore al giorno.
Un “esercito di soccorritori laici” per battere il tempo
Il presupposto scientifico alla base della delibera comunale è chiaro: in caso di arresto cardiaco improvviso, le probabilità di sopravvivenza diminuiscono del 10% per ogni minuto che passa.
L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di unire gli agenti di Polizia Locale al “piccolo esercito” di soccorritori “laici” (personale non sanitario formato al soccorso). La loro presenza costante sulle strade permette infatti di intervenire nei primissimi istanti dell’emergenza, ampliando le potenzialità di soccorso efficace prima ancora dell’arrivo dei mezzi del 118.
Integrazione con l’App “DAE RespondER”
Le tre nuove postazioni mobili non saranno isolate, ma verranno immediatamente integrate nella rete regionale. La loro posizione sarà visibile in tempo reale sull’app “DAE RespondER” della Regione Emilia-Romagna, lo strumento digitale che permette di localizzare il defibrillatore più vicino e allertare i soccorritori qualificati nelle vicinanze.
Agenti formati e pronti all’intervento
La dotazione tecnica è supportata da una solida preparazione del personale. Già nel corso del 2026, ben 37 operatori della Polizia Locale hanno completato un iter formativo specifico, con esame finale, presso la Scuola Interregionale di Polizia Locale.
Formazione continua a costo zero
Il progetto prevede inoltre un percorso di aggiornamento costante. Grazie alla disponibilità di Gigi Contardi, coordinatore del Centro per i diritti del malato di Savignano sul Rubicone, è stato messo a punto un piano di formazione specifica per gli agenti, che verrà erogato a costo zero per le casse comunali.
I dettagli della delibera e l’accordo con l’AUSL
L’iter burocratico, conclusosi con la delibera di Giunta, prevede la firma di un contratto di comodato della durata di sei anni.
Ente erogatore: AUSL della Romagna.
Dispositivi: 3 Defibrillatori Automatici Esterni (DAE).
Impatto economico: Il provvedimento non comporta oneri finanziari per il bilancio comunale, trattandosi di un’acquisizione in uso gratuito finalizzata alla pubblica utilità.
Con questa mossa, Cesenatico conferma la sua vocazione di città attenta alla prevenzione, mettendo la tecnologia e la formazione al servizio della vita dei propri cittadini e dei numerosi turisti che affollano la costa.
L’importanza del dae
In molti casi, la presenza tempestiva o nelle immediate vicinanze di un defibrillatore può tradursi in vita o morte per il malcapitato. Questi strumenti compiono un “reset” di una frazione di secondo al cuore in fibrillazione facendolo ripartire normalmente. Sono dotati di piastre sia per il paziente adulto che per quello pediatrico e, spesso, sono accompagnate da un kit di emergenza con maschera per l’ossigeno (a sostituzione di quella che un tempo era la respirazione bocca a bocca) e di rasoio per, ad esempio, petti troppo villosi.
Sono un bene prezioso per tutta la comunità e come tali vanno preservati.