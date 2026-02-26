Università per gli Adulti, al via il corso di Storia dell’Arte: le info

Il corso
Università per gli adulti presso il Museo della Marineria organizza il corso di Storia dell’Arte.
Il corso consiste in quattro appuntamenti: martedì 3 – 10 – 17 – 24 marzo.
Il primo appuntamento sarà: martedì 3 marzo dalle 15 alle 17.
Iscrizione al corso € 20,00 a favore delle iniziative del Centro Sociale Cesenatico Insieme APS.
Organizzazione a cura dell’Università per gli Adulti con la guida del prof. Marcello Salucci.
Il ‘900
Il ciclo d’incontri sarà dedicato all’arte del 900.
Questo secolo, definito anche il secolo breve, il secolo spezzato o il secolo della modernità, avrà per protagonista una nuova società basata su criteri sociali, politici, culturali, economici e spirituali totalmente diversi rispetto ai secoli passati. Questa nuova realtà sociale porterà alla nascita di grandi concentrazioni urbane e alla nascita della civiltà di massa provocando conflitti sociali tra le classi economicamente dominanti e il proletariato urbano e rurale. Tali tensioni sfoceranno in eventi socio-politici drammatici che porteranno alla prima guerra mondiale e alla rivoluzione russa del 1917. Le metropoli come Parigi, Berlino, Londra diventano centri politici, culturali e sociali che coinvolgono anche la cultura americana e russa.