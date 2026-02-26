Università per gli Adulti, al via il corso di Storia dell’Arte: le info

Il ‘900

Il ciclo d’incontri sarà dedicato all’arte del 900.

Questo secolo, definito anche il secolo breve, il secolo spezzato o il secolo della modernità, avrà per protagonista una nuova società basata su criteri sociali, politici, culturali, economici e spirituali totalmente diversi rispetto ai secoli passati. Questa nuova realtà sociale porterà alla nascita di grandi concentrazioni urbane e alla nascita della civiltà di massa provocando conflitti sociali tra le classi economicamente dominanti e il proletariato urbano e rurale. Tali tensioni sfoceranno in eventi socio-politici drammatici che porteranno alla prima guerra mondiale e alla rivoluzione russa del 1917. Le metropoli come Parigi, Berlino, Londra diventano centri politici, culturali e sociali che coinvolgono anche la cultura americana e russa.