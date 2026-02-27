 Skip to main content
Notizie

Area sgambamento cani al Parco di Ponente: i vandali hanno capitozzato 10 pini

Anna Budini27 Febbraio 2026
vandali parco ponente

Nei giorni scorsi sono avvenuti atti vandalici all’area sgambamento cani del Parco di Ponente: sono stati capitozzati tutti gli esemplari di pino recentemente piantati all’interno. Gli atti non hanno nulla a che vedere con la buona norma del verde e gli interventi hanno devastato in maniera permanente l’architettura e la fisiologia di 10 giovani esemplari di pino.

«Chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa di segnalarlo alla Polizia Locale per provare a risalire ai responsabili di questo gesto che ha rovinato un patrimonio verde della collettività», le parole della vicesindaca Lorena Fantozzi.

Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share