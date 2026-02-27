Capitale Italiana della Cultura 2028. Conclusa a Roma l’audizione di Forlì-Cesena

“Il luogo della bellezza e il grande valore di una candidatura diffusa. L’audizione di Forlì-Cesena per il titolo di Capitale della Cultura ha restituito la forza di una grande alleanza. Abbiamo mostrato il caleidoscopio di un territorioche supera i confini amministrativi e punta a trasformare Forlì-Cesena in un’unica destinazione culturale che guarda al Paese e all’Europa”.

Con queste parole il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha sottolineato l’orgoglio di un’intera regione commentando l’audizione pubblica che si è svolta questo pomeriggio a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, dove è stato presentato il progetto di Forlì-Cesena.

La delegazione romagnola, guidata dal presidente della Regione, Michele de Pascale, insieme all’assessore regionale alla Cultura, Gessica Allegni, al presidente della Provincia e sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, al sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, e Gianfranco Brunelli, direttore dei Musei di San Domenico e presidente del comitato scientifico, ha presentato alla giuria di esperti il dossier “I sentieri della bellezza“, esito di oltre un anno di lavoro e di un ampio percorso partecipativo che ha coinvolto istituzioni, associazioni, operatori culturali e cittadini di tutto il territorio rispondendo alle domande degli esperti.

“Se riceveremo il titolo di Capitale della Cultura – ha sottolineato nell’appello finale il presidente de Pascale – lo onoreremo fino in fondo. Ma lo onoreremo anche se non dovessimo riceverlo. Perché il messaggio che mandiamo oggi è più grande del risultato finale. Candidarsi a Capitale europea e a Capitale italiana della cultura è già di per sé una sfida positiva, una prova di maturità e di visione che le città della nostra regione hanno affrontato con serietà e coraggio. Ciò che è stato costruito in questo percorso non andrà perduto: è un patrimonio che resta, un esercizio di progettazione, coesione e identità che non torna indietro”.