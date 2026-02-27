Cesenatico Civica, soddisfazione per la variazione di bilancio

Il commento

«Questa variazione di bilancio da 250.000 euro segna una continuità importante nel lavoro dell’amministrazione – spiega il capogruppo Mauro Palazzi – e va ad intervenire su alcune direttrici prioritarie per la nostra città».

Tra i punti centrali dell’intervento figura il contrasto all’abbandono dei rifiuti. Nel 2025 a Cesenatico si sono registrati circa 3.000 episodi di rifiuti lasciati fuori dai cassonetti, con conseguenze negative sull’immagine della città, sulla qualità della vita e con costi aggiuntivi che ricadono sui cittadini per rimozione e smaltimento. «In questa variazione – sottolinea Palazzi – sono previsti 30.000 euro per l’installazione di sistemi di fototrappole che richiedevamo da tempo: uno strumento fondamentale per individuare conferimenti non corretti e comportamenti scorretti, sui quali intervenire con le sanzioni previste dalla legge».

Un altro investimento rilevante riguarda la riqualificazione delle banchine del Porto, con ulteriori 150.000 euro destinati a un’opera considerata cruciale. Negli ultimi mesi l’area ha dovuto fare i conti con le conseguenze di violente mareggiate che hanno creato inevitabili intralci, ora in via di risoluzione.

Infine, particolare attenzione è stata riservata all’edilizia scolastica. La consigliera Monia Rustignoli ha evidenziato lo stanziamento di 37.000 euro per la manutenzione straordinaria della scuola media Arfelli, ormai in dirittura d’arrivo con gli importanti lavori finanziati dal PNRR, e 20.000 euro per l’installazione dell’impianto di aerazione nel nuovo asilo di via Leone.

«L’amministrazione Gozzoli ha fatto molto per le scuole di Cesenatico, sia in termini di edilizia sia di regolamenti e organizzazione – ha dichiarato Rustignoli –. Aver contribuito in questi anni a rendere la scuola un luogo sempre più accogliente e inclusivo, venendo incontro alle esigenze dei genitori che lavorano, così come la sicurezza e il benessere di tutta la comunità scolastica, è un obiettivo che sta molto a cuore a me e a tutta Cesenatico Civica. Il nostro impegno a favore dei bambini e delle bambine di Cesenatico e delle loro famiglie rimane prioritario».