Cesenatico, incidente in via Stradone Sala: coinvolta un’auto a GPL

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (venerdì 27 febbraio) alle ore 16.30 in via Stradone Sala, dove due autovetture si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco Forlì-Cesena – Distaccamento di Savignano sul Rubicone, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. L’intervento si è reso necessario anche per la presenza di un veicolo con un impianto a GPL, circostanza che ha richiesto particolare attenzione nelle operazioni di controllo e prevenzione di eventuali rischi.