Cisl Romagna, “necessaria più sicurezza”

Il commento di Francesco Marinelli, Segretario Generale CISL Romagna

“L’aumento delle denunce di malattia professionale in Romagna è un dato che ci preoccupa profondamente e che non può essere ridotto a una semplice variazione statistica, – dichiara Francesco Marinelli, Segretario Generale CISL Romagna -. I numeri che registriamo a Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini mostrano una tendenza strutturale: c’è un problema che riguarda l’organizzazione del lavoro, i carichi sempre più pesanti e i ritmi produttivi, oltre a una prevenzione che non sempre riesce a stare al passo con i cambiamenti”.

Secondo Marinelli, quando crescono le denunce significa che aumenta la sofferenza nei luoghi di lavoro. “Parliamo di persone che si ammalano a causa della propria attività lavorativa, ma parliamo anche di un disagio diffuso e di un malessere che oggi emerge sempre con più forza. Questo è un segnale che va ascoltato. Non basta registrare un dato, serve un cambio di passo concreto. Occorrono più investimenti in prevenzione, più formazione continua e controlli più efficaci. Ma soprattutto serve un cambiamento culturale“.

“A questo quadro già preoccupante sulle malattie professionali si aggiungono i dati relativi agli infortuni sul lavoro. I dati INAIL 2025 confermano infatti che in Romagna il tema della sicurezza sul lavoro resta una priorità non più rinviabile – chiosa il segretario cislino -. In provincia di Forlì-Cesena le denunce di infortunio sono state complessivamente 7.236, in aumento rispetto all’anno precedente; a Ravenna si registrano 7.052 denunce, dato sostanzialmente stabile; a Rimini le denunce totali sono 5.190, anch’esse in linea con il 2024. Numeri che, letti insieme alla crescita delle malattie professionali, delineano un quadro complessivo di forte pressione sui luoghi di lavoro del territorio romagnolo. Se da un lato le patologie lavoro-correlate evidenziano un problema strutturale legato all’organizzazione, ai carichi e ai ritmi produttivi, dall’altro il volume degli infortuni conferma come la prevenzione e la gestione del rischio debbano diventare un asse centrale delle politiche aziendali”.

Tra le priorità indicate dal sindacato c’è infatti l’ascolto e il coinvolgimento diretto dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. “Senza partecipazione non c’è vera sicurezza, – ribadisce Marinelli – chi lavora conosce i rischi quotidiani meglio di chiunque altro e deve essere parte attiva nelle scelte organizzative”.

“La salute non è un costo da comprimere nei bilanci aziendali, ma un diritto fondamentale, – conclude il segretario cislino -. Il nostro obiettivo è uno solo: intervenire prima che il rischio si trasformi in malattia. Su questo la CISL Romagna continuerà a incalzare imprese e istituzioni con determinazione”.