“Pazza”: la prosa al Teatro comunale

Una storia tra giustizia e pregiudizio

Scritto nel 1980, il testo di Tom Topor è noto anche per la sua fortunata trasposizione cinematografica con Barbra Streisand e Richard Dreyfuss, che lo rese un classico del genere drammatico.

La protagonista è Claudia Draper, interpretata da Vanessa Gravina, una squillo di lusso accusata dell’omicidio di un cliente. La sua ricca famiglia, per evitare il processo, cerca di farla dichiarare incapace di intendere e di volere, così da poterla internare in un istituto psichiatrico. Claudia, però, rifiuta di essere considerata “pazza” e sceglie di difendersi in tribunale, affidandosi a un avvocato d’ufficio che riconosce la sua intelligenza e lucidità.

Il processo diventa l’occasione per svelare i segreti della sua famiglia, la violenza subita e il difficile percorso di chi lotta per affermare la propria verità in un sistema che tende a giudicare e incasellare le donne secondo convenzioni e pregiudizi.