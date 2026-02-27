“Pazza”: la prosa al Teatro comunale

Sabato 28 febbraio andrà in scena “Pazza”, un intenso dramma scritto da Tom Topor: torna la prosa al teatro comunale di Cesenatico.
Lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito in fase di campagna abbonamenti.
Lo spettacolo, con l’adattamento e la regia di Fabrizio Coniglio, è un’opera carica di tensione e riflessione che esplora i segreti di una famiglia borghese e affronta il tema della violenza sulle donne attraverso una narrazione potente e attuale.
Una storia tra giustizia e pregiudizio
Scritto nel 1980, il testo di Tom Topor è noto anche per la sua fortunata trasposizione cinematografica con Barbra Streisand e Richard Dreyfuss, che lo rese un classico del genere drammatico.
La protagonista è Claudia Draper, interpretata da Vanessa Gravina, una squillo di lusso accusata dell’omicidio di un cliente. La sua ricca famiglia, per evitare il processo, cerca di farla dichiarare incapace di intendere e di volere, così da poterla internare in un istituto psichiatrico. Claudia, però, rifiuta di essere considerata “pazza” e sceglie di difendersi in tribunale, affidandosi a un avvocato d’ufficio che riconosce la sua intelligenza e lucidità.
Il processo diventa l’occasione per svelare i segreti della sua famiglia, la violenza subita e il difficile percorso di chi lotta per affermare la propria verità in un sistema che tende a giudicare e incasellare le donne secondo convenzioni e pregiudizi.
Cast & Info
Pazza è scritto da Tom Topor; adattamento e regia di Fabrizio Coniglio.
Con Vanessa Gravina, Nicola Rignanese, Fabrizio Coniglio, Massimo Rigo, Gloria Sapio e Maurizio Zacchigna.
Le scene sono a cura di Gaspare de Pacali, i costumi di Sandra cardini, le luci di Bruno Guastini e le musiche di Enza de Rose.
La foto è di Bomadesign/Mario Bobbio.
Informazioni
Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi). teatrocomunalecesenatico.it – cultura@comune.cesenatico.fc.it
Accesso in sala a partire dalle ore 20.30. L’evento fa parte del cartellone dell’Ufficio Cultura del Comune di Cesenatico; media partner Radio Studio Delta.