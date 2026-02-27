Riqualificazione Colonie di Levante a Cesenatico: svolta sull’ex Nuit

Permuta e acquisizione dell’ex Nuit

L’elemento centrale dell’operazione è la permuta che consente al Comune di Cesenatico di acquisire definitivamente l’area ex Nuit e quella su viale dei Mille, senza costi aggiuntivi nell’equilibrio complessivo dell’accordo.

In cambio, al privato viene trasferito l’immobile residenziale comunale situato tra via Marconi e via Leonardo da Vinci, dove è già in corso un intervento edilizio.

Per l’amministrazione comunale si tratta di un passaggio chiave: l’ex Nuit diventa patrimonio pubblico e potrà essere destinata a funzioni collettive, verde attrezzato e percorsi ciclopedonali di collegamento verso il mare. Il soggetto attuatore si farà carico anche della sistemazione e attrezzatura delle aree pubbliche previste.

Ampliamento del perimetro: dentro Adria e Letizia

L’ultima variante urbanistica amplia il perimetro della riqualificazione delle Colonie di Levante includendo anche le colonie Adria e Letizia, gli edifici collocati tra San Vigilio e Gioiosa, oggi in condizioni di forte degrado.

La superficie fondiaria complessiva raddoppia, passando da 6.182 a 11.802 metri quadrati, ma senza incremento della superficie residenziale. I due immobili, per un totale di circa 14.000 metri cubi, saranno demoliti e il privato rinuncerà ai relativi diritti edificatori.