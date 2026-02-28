Avis, premiati i donatori benemeriti

Il sindaco Matteo Gozzoli ha dedicato un post social all’incontro al quale ha partecipato questa mattina.

A questo proposito ha dedicato un post social all’appuntamento: “Questa mattina ho partecipato all’assemblea annuale di Avis Cesenatico dove sono stati premiati i donatori benemeriti. Nel 2025 ci sono state oltre 2000 donazioni di cui 1377 di sangue e 744 di plasma. I donatori attivi sul territorio sono 1083.” – esordisce.