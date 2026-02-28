Destagionalizzazione degli stabilimenti balneari: strategia progettuale e leva competitiva nei bandi demaniali

di Ing. Alessandro Lombardini – Fondatore di Beach Design

In Italia, il tema della destagionalizzazione degli stabilimenti balneari non è più una prospettiva futura, ma una necessità concreta. Il modello esclusivamente estivo mostra limiti evidenti: economici, gestionali e territoriali. Il mare, invece, non è stagionale. È un paesaggio permanente, un’infrastruttura naturale che può e deve essere vissuta durante tutto l’anno.

Oggi la vera differenza non sta solo nell’offerta di servizi, ma nella qualità del progetto. E, soprattutto, nella capacità di tradurre la destagionalizzazione in una proposta credibile e strategica in fase di gara per l’aggiudicazione delle concessioni demaniali.