Gatteo, volti coperti e sospetti tra le case: la Polizia Locale ferma 2 irregolari

Volti coperti tra le abitazioni: interviene la Polizia Locale. Due irregolari destinatari di espulsione

Momenti di apprensione nella mattinata di giovedì 26 febbraio in via Sant’Antonio, dove alcuni residenti hanno segnalato la presenza di due persone che si aggiravano lungo la strada con il volto coperto, spingendo un carrello carico di effetti personali. Una presenza insolita, ritenuta sospetta, che ha spinto i cittadini a richiedere l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo, che ha fermato i due soggetti per un controllo. Entrambi risultavano privi di documenti di identità e di qualsiasi titolo di soggiorno, circostanza che ha reso necessario l’accompagnamento presso il Comando per le procedure di identificazione.

Gli accertamenti sono proseguiti con il supporto del Comando Carabinieri di Cesenatico, dove sono stati effettuati i rilievi fotosegnaletici. Al termine delle verifiche, i due uomini sono risultati di nazionalità russa, senza fissa dimora, ed irregolari sul territorio nazionale.

Espulsione per entrambi

I provvedimenti previsti avrebbero comportato l’accompagnamento alla frontiera; tuttavia, non essendo stato possibile il collocamento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr), nei loro confronti è stato emesso un nuovo provvedimento di espulsione e deferiti all’Autorità Giudiziaria per la violazione delle leggi sull’immigrazione.

L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla prevenzione di situazioni potenzialmente idonee a generare allarme sociale. La tempestività dell’intervento ha consentito di rispondere in modo immediato alla preoccupazione manifestata dai cittadini, rafforzando la presenza dello Stato sul territorio.