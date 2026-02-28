Lesioni contro la ex. Dai domiciliari al carcere

Nelle scorse giornate, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno messo in campo un dispositivo di controllo straordinario del territorio. L’operazione, che ha visto il coinvolgimento del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni di Gambettola e San Mauro Pascoli, è stata finalizzata alla prevenzione dei reati predatori e al monitoraggio capillare della circolazione stradale.

L’attività si è concentrata nelle aree a maggiore interesse operativo e lungo le principali arterie stradali, portando al controllo di circa 70 veicoli e all’identificazione di oltre 100 persone.

Esecuzione di misura cautelare: arrestato un 33enne

L’operazione ha portato all’arresto di un uomo di 33 anni, di nazionalità polacca, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria di Bologna.

Il provvedimento rappresenta un aggravamento della misura degli arresti domiciliari a cui l’uomo era sottoposto dall’ottobre 2025, a seguito di episodi di lesioni personali contro l’ex fidanzata e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nonostante il beneficio della detenzione domiciliare, il soggetto ha reiterato condotte trasgressive, puntualmente accertate e segnalate dai militari. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Forlì.