Museo della Marineria, Roberto Mercadini con “Io dico l’universo”

Galileo Galilei è il simbolo della scienza moderna, ma quanto sappiamo davvero della sua vita? E quanto è vera l’immagine che ne abbiamo? Dietro al genio che sfidò la chiesa si nasconde un uomo dalle 1000 sfaccettature, con una biografia romanzesca, piena di contraddizioni e colpi di scena. Matematico, inventore, imprenditore e persino autore di oroscopi: Galileo è stato molte cose, spesso tutte insieme. Non è solo lo scienziato del cannocchiale, ma anche il giovane che a vent’anni scrive trattati sulle dimensioni dell’inferno dantesco o il professore che cerca di sbarcare il lunario vendendo strumenti militari. Siamo del resto in un’epoca in bilico: da una parte le superstizioni medievali, dall’altra la nascita faticosa del metodo scientifico. E se la scienza comincia il suo cammino con un piede nell’ombra e uno nella luce, Galileo e’ il perfetto interprete di questi anni: cauto e rivoluzionario, porta sulle sue spalle il pensiero di chi lo ha preceduto, e solo dopo una lunga vita di cui ha tentato di farsi ascoltare, quasi da un giorno all’altro, gli si apre una gloria e una celebrità clamorosa, conquistata a fatica, e pagata a caro prezzo.