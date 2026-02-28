Museo della Marineria, Roberto Mercadini con “Io dico l’universo”

L’Università per gli adulti di Cesenatico organizza presso il Museo della Marineria la presentazione dell’ultimo libro di Roberto Mercadini, “Io dico l’universo”.
L’appuntamento è per il 2 marzo alle ore 20.30.
La conferenza è organizzata dall’Università per gli Adulti in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico e con la partecipazione di Glamping Cesenatico Camping Village, Associazione Albergatori ADAC, Coop Esercenti Stabilimenti Balneari e Romagna Banca.
Il libro
Galileo Galilei è il simbolo della scienza moderna, ma quanto sappiamo davvero della sua vita? E quanto è vera l’immagine che ne abbiamo? Dietro al genio che sfidò la chiesa si nasconde un uomo dalle 1000 sfaccettature, con una biografia romanzesca, piena di contraddizioni e colpi di scena. Matematico, inventore, imprenditore e persino autore di oroscopi: Galileo è stato molte cose, spesso tutte insieme. Non è solo lo scienziato del cannocchiale, ma anche il giovane che a vent’anni scrive trattati sulle dimensioni dell’inferno dantesco o il professore che cerca di sbarcare il lunario vendendo strumenti militari. Siamo del resto in un’epoca in bilico: da una parte le superstizioni medievali, dall’altra la nascita faticosa del metodo scientifico. E se la scienza comincia il suo cammino con un piede nell’ombra e uno nella luce, Galileo e’ il perfetto interprete di questi anni: cauto e rivoluzionario, porta sulle sue spalle il pensiero di chi lo ha preceduto, e solo dopo una lunga vita di cui ha tentato di farsi ascoltare, quasi da un giorno all’altro, gli si apre una gloria e una celebrità clamorosa, conquistata a fatica, e pagata a caro prezzo.
Bio: Roberto Mercadini
Nato a Cesena nel 1978. Abita a Sala di Cesenatico, remoto paese della Romagna orientale. Porta in giro in tutta Italia i suoi monologhi di narrazione, scrive libri, produce contenuti digitali, appare con una certa insistenza in TV.
Considera queste diverse forme espressive come varie facce di un unico poliedro, organi differenti di uno stesso organismo.
Il suo libro Bomba atomica è risultato il migliore dell’anno per il torneo letterario di Robison, inserto culturale di Repubblica.
Un altro suo libro, L’ingegno e le tenebre, in cui racconta il Rinascimento, è stato tradotto in francese, in arabo e in polacco.
Il 10 febbraio 2026 è uscito il suo nuovo libro su Galileo e la rivoluzione scientifica, intitolato Io dico l’Universo.
Dal 2023 è ospite fisso del programma di Rai 3 Splendida cornice, condotto da Geppi Cucciari.