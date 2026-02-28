TourismA-Firenze, la Romagna si racconta: opportunità 2026

La giornata di venerdì 27 febbraio ha visto Visit Romagna protagonista del 9° workshop B2B Buy Cultural Tourism, ospitato al Palazzo dei Congressi. Un’occasione strategica di incontro tra domanda e offerta turistica, con buyer italiani e internazionali interessati a prodotti culturali di qualità. A rappresentare la Romagna, seller specializzati come Consorzio Po Delta Tourism, DMC I Percorsi del Savio, Atlantide, Aqua e Fondazione RavennAntica – Parco Archeologico di Classe, che hanno presentato proposte storico-archeologiche capaci di coniugare autenticità, sostenibilità e forte identità territoriale.

Al centro della promozione, i pacchetti “Romagna Empire”, frutto di un lavoro condiviso tra operatori pubblici e privati della destinazione. Si tratta di proposte strutturate su 24, 48 e 72 ore, pensate per offrire un’immersione completa nei luoghi simbolo della Romagna romana e bizantina: musei, aree archeologiche, città d’arte, percorsi naturalistici e itinerari slow che intrecciano cultura e paesaggio. Un’offerta modulare, flessibile e pronta a rispondere alle nuove esigenze del turismo culturale, sempre più orientato all’esperienza e alla partecipazione attiva.

Questa mattina, sabato 28 febbraio, nella Sala Onice di TourismA, si è svolta la presentazione ufficiale “Romagna Empire: esperienze e nuove opportunità 2026”. Ad aprire l’incontro è stata Chiara Astolfi, Direttore di Visit Romagna, che ha evidenziato come il turismo archeologico rappresenti un asset strategico per la destagionalizzazione e per il posizionamento della destinazione su mercati ad alto valore culturale.

Il focus si è poi spostato su Comacchio, con l’intervento dell’Assessore al Turismo Emanuele Mari, che ha illustrato le prospettive del turismo culturale nella città lagunare, crocevia di storia e identità. A seguire, Marco Bruni, Direttore del Museo Delta Antico di Comacchio, ha approfondito il ruolo del museo come motore di relazione con il territorio, capace di attrarre visitatori attraverso un racconto coinvolgente delle civiltà che hanno abitato il Delta del Po.