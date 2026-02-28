 Skip to main content
Ultimo appuntamento per la rassegna “Sciroppo di teatro”

Giulia Zannetti28 Febbraio 2026
sciroppo di teatro

L’appuntamento

Ultimo appuntamento per la rassegna Sciroppo di Teatro (un progetto Ater Fondazione). “Teresa che catturò il buio” chiude la stagione 2026 delle favole a teatro con uno spettacolo che, grazie ai giochi di luce, affronta il tema della paura del buio. L’appuntamento è per domenica 1 marzo alle 16 ed è raccomandato per i bambini dai 4 anni in su; sono disponibili gli ultimi posti in prevendita su vivaticket (intero 6 euro + prevendita; ridotto 5 euro + prevendita).

Lo spettacolo fa parte del cartellone teatrale del Teatro Comunale.

Informazioni

Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) – teatrocomunalecesenatico.it – cultura@comune.cesenatico.fc.it

La trama

Teresa è una bambina che ha un unico desiderio: vincere la paura del buio. Ogni anno, al suo compleanno, esprime questo desiderio ma non si avvera mai. Decide quindi di prendere la situazione tra le mani e di catturare il buio. All’inizio sembra che tutto vada per il verso giusto e non ha più paura, ma ad un certo punto le cose cominciano ad andare male: senza buio, infatti, non è possibile vivere. Teresa si troverà quindi costretta a guardare direttamente il buio, a conoscerlo e scoprire che può anche essere divertente e magico.

Sciroppo di teatro

Il cast

Di e con: Jessica Leonello, Roberto Capaldo; le scene e costumi sono di Caterina Berta. Pupazzo ad opera di Raffaella Montaldo; alle luci: Marco Zennaro. Musiche originali: Alberto Forino; regia: Jessica Leonello, Roberto Capaldo. Direttore di produzione: Franco Spadavecchia.

Sciroppo di Teatro

Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone. L’esperienza a teatro di configura quindi come un elisir straordinario, capace di incidere positivamente sul benessere di bambini e famiglie – contribuendo a prevenire o contrastare situazioni di disagio o malessere – sulla coesione e sull’inclusione sociale.

Per questa 5° edizione, più di 260 pediatri e 43 Centri per le Famiglie lungo tutta la via Emilia hanno aderito al progetto prescrivendo i benefici del teatro attraverso la consegna di un libretto coloratissimo che contiene un Family&Friends Pass, un unico pass, che consente l’accesso a uno spettacolo fino a 6 persone, al prezzo di 3€ ciascuno. Il pass garantisce l’ingresso a un’intera famiglia, se numerosa, ma è utilizzabile anche da nuclei non necessariamente familiari, così da promuovere il coinvolgimento di amici, compagni di scuola, vicini. A Cesenatico è stato consegnato ai pediatri di via Gramsci, 19.

