L’appuntamento
Ultimo appuntamento per la rassegna Sciroppo di Teatro (un progetto Ater Fondazione). “Teresa che catturò il buio” chiude la stagione 2026 delle favole a teatro con uno spettacolo che, grazie ai giochi di luce, affronta il tema della paura del buio. L’appuntamento è per domenica 1 marzo alle 16 ed è raccomandato per i bambini dai 4 anni in su; sono disponibili gli ultimi posti in prevendita su vivaticket (intero 6 euro + prevendita; ridotto 5 euro + prevendita).
Lo spettacolo fa parte del cartellone teatrale del Teatro Comunale.
Informazioni
Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) – teatrocomunalecesenatico.it – cultura@comune.cesenatico.fc.it
La trama
Teresa è una bambina che ha un unico desiderio: vincere la paura del buio. Ogni anno, al suo compleanno, esprime questo desiderio ma non si avvera mai. Decide quindi di prendere la situazione tra le mani e di catturare il buio. All’inizio sembra che tutto vada per il verso giusto e non ha più paura, ma ad un certo punto le cose cominciano ad andare male: senza buio, infatti, non è possibile vivere. Teresa si troverà quindi costretta a guardare direttamente il buio, a conoscerlo e scoprire che può anche essere divertente e magico.
Il cast
Di e con: Jessica Leonello, Roberto Capaldo; le scene e costumi sono di Caterina Berta. Pupazzo ad opera di Raffaella Montaldo; alle luci: Marco Zennaro. Musiche originali: Alberto Forino; regia: Jessica Leonello, Roberto Capaldo. Direttore di produzione: Franco Spadavecchia.
Sciroppo di Teatro
Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone. L’esperienza a teatro di configura quindi come un elisir straordinario, capace di incidere positivamente sul benessere di bambini e famiglie – contribuendo a prevenire o contrastare situazioni di disagio o malessere – sulla coesione e sull’inclusione sociale.
Per questa 5° edizione, più di 260 pediatri e 43 Centri per le Famiglie lungo tutta la via Emilia hanno aderito al progetto prescrivendo i benefici del teatro attraverso la consegna di un libretto coloratissimo che contiene un Family&Friends Pass, un unico pass, che consente l’accesso a uno spettacolo fino a 6 persone, al prezzo di 3€ ciascuno. Il pass garantisce l’ingresso a un’intera famiglia, se numerosa, ma è utilizzabile anche da nuclei non necessariamente familiari, così da promuovere il coinvolgimento di amici, compagni di scuola, vicini. A Cesenatico è stato consegnato ai pediatri di via Gramsci, 19.