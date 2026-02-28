Via Pisciatello, fine lavori tra polemiche su muretto e sicurezza stradale

Scoppiano le polemiche dei cittadini sulla fine lavori in via Pisciatello, a Sala di Cesenatico. Sui social si moltiplicano commenti e critiche, con particolare attenzione al muretto antiesondazione e alla presenza del guard rail installato lungo il tratto interessato dall’intervento.
Al centro della discussione c’è proprio il nuovo muretto antiesondazione, realizzato per migliorare la sicurezza idraulica della zona. Alcuni residenti mettono in dubbio l’efficacia dell’opera: “Tra poco, quando crescerà l’erba, il guard rail non si vedrà più”, scrivono sui social, aggiungendo con ironia: “E speriamo che non passi l’acqua sotto al guard rail”. Commenti che evidenziano preoccupazioni legate al rischio allagamenti e alla reale funzionalità delle strutture appena completate.
Non mancano poi critiche sulla sicurezza stradale in via Pisciatello. Secondo diversi cittadini “i lavori non sono ancora terminati e la sicurezza non è salvaguardata”. Viene segnalato un manto stradale rovinato e polveroso, dossi già danneggiati e soprattutto la totale assenza della segnaletica orizzontale, compreso il tratto pedonale. Anche la segnaletica verticale è mancante, inclusi i cartelli con il limite di velocità a 30 km/h. “Il tutto è pericoloso, manca la sicurezza stradale”, sottolineano i residenti, chiedendo un intervento urgente.
Tuttavia, non tutti condividono le critiche. C’è anche chi difende l’operato del Comune, evidenziando che “l’argine in cemento armato si è alzato rispetto al contenimento dell’argine di terrapieno che era esistente prima”, sottolineando quindi un miglioramento strutturale rispetto alla situazione precedente.