Via Pisciatello, fine lavori tra polemiche su muretto e sicurezza stradale

Non mancano poi critiche sulla sicurezza stradale in via Pisciatello. Secondo diversi cittadini “i lavori non sono ancora terminati e la sicurezza non è salvaguardata”. Viene segnalato un manto stradale rovinato e polveroso, dossi già danneggiati e soprattutto la totale assenza della segnaletica orizzontale, compreso il tratto pedonale. Anche la segnaletica verticale è mancante, inclusi i cartelli con il limite di velocità a 30 km/h. “Il tutto è pericoloso, manca la sicurezza stradale”, sottolineano i residenti, chiedendo un intervento urgente.

Tuttavia, non tutti condividono le critiche. C’è anche chi difende l’operato del Comune, evidenziando che “l’argine in cemento armato si è alzato rispetto al contenimento dell’argine di terrapieno che era esistente prima”, sottolineando quindi un miglioramento strutturale rispetto alla situazione precedente.