 Skip to main content
Notizie

Via Pisciatello, fine lavori tra polemiche su muretto e sicurezza stradale

Anna Budini28 Febbraio 2026
argine Pisciatello Sala

Scoppiano le polemiche dei cittadini sulla fine lavori in via Pisciatello, a Sala di Cesenatico. Sui social si moltiplicano commenti e critiche, con particolare attenzione al muretto antiesondazione e alla presenza del guard rail installato lungo il tratto interessato dall’intervento.

Al centro della discussione c’è proprio il nuovo muretto antiesondazione, realizzato per migliorare la sicurezza idraulica della zona. Alcuni residenti mettono in dubbio l’efficacia dell’opera: “Tra poco, quando crescerà l’erba, il guard rail non si vedrà più”, scrivono sui social, aggiungendo con ironia: “E speriamo che non passi l’acqua sotto al guard rail”. Commenti che evidenziano preoccupazioni legate al rischio allagamenti e alla reale funzionalità delle strutture appena completate.

argine Pisciatello Sala
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

Non mancano poi critiche sulla sicurezza stradale in via Pisciatello. Secondo diversi cittadini “i lavori non sono ancora terminati e la sicurezza non è salvaguardata”. Viene segnalato un manto stradale rovinato e polveroso, dossi già danneggiati e soprattutto la totale assenza della segnaletica orizzontale, compreso il tratto pedonale. Anche la segnaletica verticale è mancante, inclusi i cartelli con il limite di velocità a 30 km/h. “Il tutto è pericoloso, manca la sicurezza stradale”, sottolineano i residenti, chiedendo un intervento urgente.

Tuttavia, non tutti condividono le critiche. C’è anche chi difende l’operato del Comune, evidenziando che “l’argine in cemento armato si è alzato rispetto al contenimento dell’argine di terrapieno che era esistente prima”, sottolineando quindi un miglioramento strutturale rispetto alla situazione precedente.

argine Pisciatello Sala

Tags:

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

Leave a Reply

Share