Museo dell’ecologia, “A spasso con il lupo”: una serata di informazione

La serata
In occasione della Giornata mondiale della fauna selvatica, il Museo di Ecologia di Cesena propone per martedì 4 marzo, alle ore 20:30, una serata speciale dedicata a uno degli animali più iconici e discussi del nostro territorio: il lupo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire la conoscenza di questo predatore promuovendo una convivenza fondata sul rispetto, sulla consapevolezza scientifica e su informazioni corrette.
I relatori
Ad aprire l’incontro sarà l’Assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani. L’evento si svilupperà attraverso un dialogo a più voci, grazie alla partecipazione di esperti del settore che guideranno il pubblico alla scoperta del lupo da differenti punti di vista: Carlotta Nucci e Lia Olivieri, ricercatrici per l’Ente per la Gestione dei Parchi e Biodiversità Romagna e per l’Associazione Culturale Pangea, accompagneranno i presenti in un approfondimento dedicato alla biologia, all’ecologia e al comportamento del lupo, offrendo uno sguardo scientifico e aggiornato sulla specie.
Mabel Severi, referente del Gruppo Grandi Carnivori della Sezione CAI di Cesena, e Claudio Biondi, presidente del Comitato Scientifico Sezionale, forniranno indicazioni pratiche su come comportarsi correttamente in caso di avvistamento o incontro ravvicinato durante escursioni e attività di trekking.
Informazioni e dettagli dell’evento
La serata rappresenta un’importante occasione di informazione e confronto aperto alla cittadinanza, con l’intento di favorire una maggiore conoscenza della fauna selvatica e rafforzare il legame tra comunità e territorio. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni contattare lo 0547 356445 oppure scrivere a museoecologiacesena@atlantide.net.