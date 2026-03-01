Museo dell’ecologia, “A spasso con il lupo”: una serata di informazione

I relatori

Ad aprire l’incontro sarà l’Assessore alla Sostenibilità ambientale Andrea Bertani. L’evento si svilupperà attraverso un dialogo a più voci, grazie alla partecipazione di esperti del settore che guideranno il pubblico alla scoperta del lupo da differenti punti di vista: Carlotta Nucci e Lia Olivieri, ricercatrici per l’Ente per la Gestione dei Parchi e Biodiversità Romagna e per l’Associazione Culturale Pangea, accompagneranno i presenti in un approfondimento dedicato alla biologia, all’ecologia e al comportamento del lupo, offrendo uno sguardo scientifico e aggiornato sulla specie.

Mabel Severi, referente del Gruppo Grandi Carnivori della Sezione CAI di Cesena, e Claudio Biondi, presidente del Comitato Scientifico Sezionale, forniranno indicazioni pratiche su come comportarsi correttamente in caso di avvistamento o incontro ravvicinato durante escursioni e attività di trekking.