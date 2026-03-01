 Skip to main content
Notizie

Nuove specie in Adriatico: tonno rosso, leccie e aringhe cambiano la pesca

Anna Budini1 Marzo 2026
tonno

Nel mare Adriatico cambia il volto della pesca. Lo racconta Fabio Lacchini, pescatore del peschereccio Nuova Madonna delle Grazie, impegnato nella pesca a volante con Sirio, un tipo di pesca che oggi si confronta con nuove specie e nuove sfide, tra cambiamenti climatici, nuove normative e mercato del pesce.

Nuove specie nella pesca a strascico e pesca a volante

“Per le barche che fanno pesca a strascico, durante l’inverno si pescano gamberi che prima non si trovavano in questa stagione – spiega Lacchini – La pesca a volante, invece, intercetta oggi specie diverse rispetto al passato. Peschiamo aringhe o alacce, mentre prima eravamo abituati soprattutto ad alici e sardine”.

Non solo. Tra le nuove presenze figurano anche le leccie, prima praticamente assenti, e il tonno rosso anche sotto costa, catturato in quantità maggiori rispetto agli anni scorsi. Marginale, invece, la presenza del granchio blu.

Diminuzione della saraghina e aumento dei prezzi

Se alcune specie aumentano, altre diminuiscono. “La saraghina è calata molto – sottolinea il pescatore – Una riduzione che ha avuto effetti immediati sul mercato, infatti i prezzi sono schizzati alle stelle”.

Cambiamento consolidato o fase ciclica?

Quando si può parlare di trasformazione strutturale della pesca in Adriatico? “Non possiamo parlare di un cambiamento consolidato – continua Lacchini – Al momento queste specie hanno trovato un clima giusto per proliferare, ma il mare va a cicli e potrebbe cambiare”.

Normative pesca e tonno rosso: le criticità

Tra le preoccupazioni principali c’è la questione normativa. “Le nuove specie non sono regolamentate e spesso non sappiamo come comportarci – spiega Lacchini – Le leggi arrivano spesso in ritardo rispetto alla realtà del mare. Anche per il tonno rosso esiste una quota che limita le catture, rendendo complessa la gestione dell’attività. È difficile destreggiarsi. Le leggi non sono adeguate e siamo soggetti a verbali e contestazioni”.

aringhe

Mercato del pesce: domanda alta, ma serve educazione del consumatore

Il mercato, però, resta ricettivo. “Ha fame di pesce e lo assorbe – afferma Lacchini – Quando c’è un prodotto nuovo bisogna farlo conoscere e all’inizio i prezzi sono bassi perché il consumatore non lo conosce. La valorizzazione commerciale passa quindi anche attraverso informazione e promozione”.

Costi triplicati e progetto di filiera con Giò Mare

Il cambiamento non è né positivo né negativo, secondo Lacchini: “Finché peschi va bene per sostenere l’imbarcazione. Ma i costi sono triplicati per portare avanti l’attività”.

Tra carburante, manutenzione e adempimenti burocratici, la sostenibilità economica resta una sfida centrale.

Una novità importante, però, arriva dalla collaborazione con i grandi commercianti. “Abbiamo stretto una partnership con Giò Mare. Ci aiutiamo a vicenda creando un progetto di filiera. Siamo diventati alleati e siamo riusciti a mantenere vivo il settore grazie a questa collaborazione”.

Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

