Nuove specie in Adriatico: tonno rosso, leccie e aringhe cambiano la pesca

Diminuzione della saraghina e aumento dei prezzi

Se alcune specie aumentano, altre diminuiscono. “La saraghina è calata molto – sottolinea il pescatore – Una riduzione che ha avuto effetti immediati sul mercato, infatti i prezzi sono schizzati alle stelle”.

Cambiamento consolidato o fase ciclica?

Quando si può parlare di trasformazione strutturale della pesca in Adriatico? “Non possiamo parlare di un cambiamento consolidato – continua Lacchini – Al momento queste specie hanno trovato un clima giusto per proliferare, ma il mare va a cicli e potrebbe cambiare”.

Normative pesca e tonno rosso: le criticità

Tra le preoccupazioni principali c’è la questione normativa. “Le nuove specie non sono regolamentate e spesso non sappiamo come comportarci – spiega Lacchini – Le leggi arrivano spesso in ritardo rispetto alla realtà del mare. Anche per il tonno rosso esiste una quota che limita le catture, rendendo complessa la gestione dell’attività. È difficile destreggiarsi. Le leggi non sono adeguate e siamo soggetti a verbali e contestazioni”.