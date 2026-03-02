161 anni della Polizia Locale: premiato agente per operazione a Cesenatico

Polizia Locale festeggia 161 anni: premiato agente per operazione a Cesenatico
Nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo, la Sala Sozzi del Palazzo del Capitano a Cesena ha ospitato le celebrazioni per il 161° anniversario della fondazione di quelle che un tempo erano le Guardie Regie Municipali, oggi Polizia Locale.
Alla cerimonia, svoltasi in un clima di solennità, ha partecipato anche il Comandante di Cesenatico Alessio Rizzo. L’evento è stato l’occasione per fare il punto sull’attività del corpo e, soprattutto, per conferire i meritati riconoscimenti agli agenti che si sono distinti per senso del dovere e acume investigativo durante l’ultimo anno di servizio.
Il premio all’agente Marco Bondi Grilli: stop ai reati ambientali
Tra i protagonisti della mattinata spicca l’agente Marco Bondi Grilli, premiato per un’operazione che ha permesso di individuare i responsabili di un ingente abbandono di rifiuti sul territorio di Cesenatico.
L’indagine, risalente al settembre 2025, ha dimostrato l’efficacia del coordinamento tra i vari comandi e l’importanza del presidio costante del territorio, anche al di fuori dell’orario di servizio.
In foto il comandante Alessio Rizzo
Il caso del maxi abbandono di rifiuti
I fatti risalgono alla giornata di domenica 7 settembre 2025. In seguito a una segnalazione alla centrale operativa, una pattuglia della Polizia Locale era intervenuta in via Curiel per un accumulo massiccio di mobilio, verosimilmente derivante dallo sgombero di una struttura ricettiva.
In foto i rifiuti abbandonati
L’indagine e il contributo decisivo
Il successo dell’operazione è stato possibile grazie a due fattori chiave:
l’analisi documentale: Il ritrovamento di alcuni fogli tra i rifiuti ha fornito le prime tracce.
L’intuizione dell’agente: un operatore della Polizia Locale di Cesena, pur essendo libero dal servizio, aveva notato e memorizzato un autocarro colmo di arredi fermo proprio in quella zona.
Questi elementi hanno permesso di risalire a un camping di Cervia. Nonostante il tentativo della titolare di scaricare la responsabilità su una ditta esterna ravennate, le indagini hanno portato a un uomo di 50 anni che ha ammesso l’illecito.
Tolleranza zero: denuncia e ritiro della patente
L’operazione si è conclusa con il deferimento del responsabile in stato di libertà. Inoltre, applicando le recenti e più severe modifiche al Testo Unico Ambientale, gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente di guida dell’uomo ai fini della sospensione.