161 anni della Polizia Locale: premiato agente per operazione a Cesenatico

In foto i rifiuti abbandonati

L’indagine e il contributo decisivo

Il successo dell’operazione è stato possibile grazie a due fattori chiave:

l’analisi documentale: Il ritrovamento di alcuni fogli tra i rifiuti ha fornito le prime tracce.

L’intuizione dell’agente: un operatore della Polizia Locale di Cesena, pur essendo libero dal servizio, aveva notato e memorizzato un autocarro colmo di arredi fermo proprio in quella zona.

Questi elementi hanno permesso di risalire a un camping di Cervia. Nonostante il tentativo della titolare di scaricare la responsabilità su una ditta esterna ravennate, le indagini hanno portato a un uomo di 50 anni che ha ammesso l’illecito.

Tolleranza zero: denuncia e ritiro della patente

L’operazione si è conclusa con il deferimento del responsabile in stato di libertà. Inoltre, applicando le recenti e più severe modifiche al Testo Unico Ambientale, gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente di guida dell’uomo ai fini della sospensione.