Ausl Romagna, Open Day sulla psoriasi: le info utili

L’open day
Una giornata di visite dermatologiche e consulenze dedicate alla psoriasi negli ospedali con il Bollino Rosa: l’11 marzo l’AUSL della Romagna aderisce all'(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS in collaborazione con SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, e con il patrocinio di APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza), per favorire diagnosi tempestiva, presa in carico appropriata e maggiore consapevolezza su una malattia cronica sistemica che impatta profondamente sulla qualità della vita.
La psoriasi: che cos’è
La psoriasi interessa circa il 2-3% della popolazione generale. Sebbene la manifestazione più evidente riguardi la pelle – con la forma a placche che rappresenta circa il 90% dei casi e si caratterizza per lesioni eritematose spesso associate a prurito, dolore e bruciore – si tratta a tutti gli effetti di una patologia sistemica, associata a comorbilità rilevanti, tra cui artrite psoriasica, malattie cardiovascolari, diabete e patologie infiammatorie intestinali. L’impatto non è soltanto clinico: il coinvolgimento di aree visibili come volto, mani o cuoio capelluto può condizionare profondamente la sfera relazionale, sociale e professionale, con ripercussioni sul benessere psico-emotivo e sulla qualità della vita.
Iniziative in Romagna
Mercoledì 11 marzo l’Unità operativa Dermatologia Ravenna Faenza e Lugo effettuerà visite dermatologiche gratuite dedicate alla popolazione femminile affetta da psoriasi, dalle ore 14.30 alle 17.30, presso:
Ravenna
-l’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, in Dermatologia, scala viola piano rialzato; l
-l’Ospedale Umberto I di Lugo, in Dermatologia, ambulatorio 2 paino padiglione C;
-l’Ospedale per gli Infermi di Faenza, in Dermatologia, primo piano Blocco 02 – zona veranda.
Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544 287399, da lunedì 2 marzo a lunedì 9 marzo, dalle ore 11 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.
Cesena
L’11 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena l’Unità Operativa Centro Grandi Ustionati Romagna/Dermatologia effettuerà visite dermatologiche gratuite per la diagnosi di psoriasi presso:
– gli ambulatori della Dermatologia in Piastra Servizi – 1° Piano – Attesa F.
Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando da lunedì 2 marzo a lunedì 9 marzo, dalle ore 12.30 alle ore 14, il numero di telefono 0547 352726, fino ad esaurimento posti.
Rimini
L’11 marzo all’Ospedale Infermi di Rimini l’Unità Operativa di Dermatologia effettuerà visite informative e colloqui per soli pazienti affetti da psoriasi non seguiti dal servizio. Le visite, ad accesso libero senza prenotazione (fino ad esaurimento posti), si terranno dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 13.15 alle 18.30, nell’ambulatorio di Fototerapia, piano terra scala D.