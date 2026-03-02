Carabinieri, viola il divieto di avvicinamento alla moglie: arrestato

L’uomo, a seguito di reiterate condotte violente e maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, il 19 febbraio scorso era stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento all’ex coniuge e ai luoghi dalla stessa frequentati, nonché al divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena. Nonostante tale misura l’uomo, nel tardo pomeriggio del 25 febbraio, veniva controllato proprio a pochi metri dell’esercizio commerciale gestito dalla donna, in Cesena, in palese violazione dei divieti cui era sottoposto e senza nessun tipo di preventiva legittima autorizzazione.