Carburanti, “sono già aumentati i prezzi”

Carburanti ai massimi da un anno: l’ombra del blocco di Hormuz sull’economia
L’instabilità geopolitica in Medio Oriente presenta il conto anche all’economia italiana. L’escalation militare tra Iran, Israele e Stati Uniti ha trasformato i listini dei distributori in un bollettino di guerra: i prezzi dei carburanti hanno toccato i livelli più alti degli ultimi dodici mesi, mentre il metano registra un balzo record del 25% sulle piazze internazionali.
Con il greggio che punta dritto verso la soglia dei 100 dollari al barile, l’Europa si prepara a gestire uno shock energetico che potrebbe diventare strutturale.
Stangata ai distributori: benzina e diesel ai massimi del 2025
L’impatto del conflitto si è manifestato con estrema rapidità sulla rete dei distributori nazionali. Secondo i dati di Staffetta Quotidiana, il gasolio ha raggiunto picchi che non si vedevano dal febbraio 2025.
La panoramica dei costi alla pompa
Gli analisti avvertono: questo è solo l’inizio. Le attuali tariffe non hanno ancora assorbito totalmente l’ultimo balzo delle quotazioni petrolifere post-attacco di Teheran. Nei prossimi giorni si attende un ulteriore aumento a catena che colpirà inevitabilmente la logistica e i trasporti.
Mercato del gas: +25% ad Amsterdam e allarme bollette
Il comparto del riscaldamento e dell’energia elettrica non è immune alla crisi. Al TTF di Amsterdam, l’indice di riferimento per il mercato europeo, il gas naturale è esploso in apertura di sessione.
Prezzo raggiunto: 39,85 euro al megawattora.
Variazione: un incremento repentino del 25%.
Questo picco rappresenta il valore massimo dell’ultimo anno e minaccia di interrompere la tregua sulle bollette di luce e gas, mettendo in serio pericolo la competitività delle imprese energivore italiane.
Lo scacchiere di Hormuz: un quinto del petrolio mondiale a rischio
Il punto critico dell’intera crisi globale rimane lo Stretto di Hormuz. Questo stretto corridoio marittimo, oggi paralizzato dal rischio di attacchi missilistici e tensioni belliche, rappresenta il principale “polmone” energetico del pianeta. Il fermo delle navi cisterna in questo quadrante ha conseguenze sistemiche:
Export Petrolifero: da Hormuz transita oltre il 20% del fabbisogno globale (circa 20 milioni di barili al giorno).
Sicurezza del Gnl: il 20% del Gas naturale liquefatto mondiale passa da qui, rendendo vulnerabili le forniture provenienti da Qatar ed Emirati Arabi.
Rischio Logistico: la paralisi dei flussi energetici verso l’occidente potrebbe innescare una carenza di offerta senza precedenti nel breve periodo.