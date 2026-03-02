Carburanti, “sono già aumentati i prezzi”

Stangata ai distributori: benzina e diesel ai massimi del 2025

L’impatto del conflitto si è manifestato con estrema rapidità sulla rete dei distributori nazionali. Secondo i dati di Staffetta Quotidiana, il gasolio ha raggiunto picchi che non si vedevano dal febbraio 2025.

La panoramica dei costi alla pompa

Gli analisti avvertono: questo è solo l’inizio. Le attuali tariffe non hanno ancora assorbito totalmente l’ultimo balzo delle quotazioni petrolifere post-attacco di Teheran. Nei prossimi giorni si attende un ulteriore aumento a catena che colpirà inevitabilmente la logistica e i trasporti.

Mercato del gas: +25% ad Amsterdam e allarme bollette

Il comparto del riscaldamento e dell’energia elettrica non è immune alla crisi. Al TTF di Amsterdam, l’indice di riferimento per il mercato europeo, il gas naturale è esploso in apertura di sessione.

Prezzo raggiunto: 39,85 euro al megawattora.

Variazione: un incremento repentino del 25%.

Questo picco rappresenta il valore massimo dell’ultimo anno e minaccia di interrompere la tregua sulle bollette di luce e gas, mettendo in serio pericolo la competitività delle imprese energivore italiane.