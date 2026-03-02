Cesenatico, il record imbattuto

Tre anni prima..

Tre anni prima, il 3 ottobre 2013, l’Italia aveva già strappato un primato mondiale all’Isola d’Elba: 173 subacquei per 138,40 metri, organizzato da RAID Italia.

Cesenatico superò anche quello per poi alzare ulteriormente l’asticella fino a polverizzare la Thailandia.

L’evento fu organizzato dalle associazioni Cesena Blu e Cesena in Blu Onlus, con il contributo di oltre dieci scuole sub romagnole: Paguro Sub Cesenatico, Asd Cormorano Sub Forlì, Identici Diving School Ravenna, e molte altre.

Partecipò anche la Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica, con un convegno sulla sicurezza tenuto prima dell’immersione dal presidente Pasquale Longobardi.

Tra i 308 subacquei in catena c’erano anche 4 atleti con disabilità.

L’intera sequenza fu ripresa da un drone e trasmessa in diretta Facebook. Il Guinness fu omologato ufficialmente.

Da allora, nessuno ha battuto Cesenatico.

A detenere il record mondiale assoluto di una disciplina sportiva subacquea, non Tokyo, non Sydney, non Miami ma una cittadina balneare romagnola: venticinquemila abitanti, porto canale, piadina, turismo estivo.