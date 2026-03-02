Demolizione ex hotel Pino a Cesenatico: via ai lavori

Sono partiti oggi (lunedì 2 marzo) i lavori di demolizione dell’ex hotel Pino a Cesenatico. Gli operai hanno iniziato con lo smontaggio degli infissi; nei prossimi giorni si procederà con la demolizione completa dell’immobile.

Per consentire la regolare conclusione dell’intervento e garantire la sicurezza della circolazione veicolare e degli addetti ai lavori, il Comune di Cesenatico ha emanato un’ordinanza con modifiche temporanee alla viabilità.

Nel dettaglio, è prevista l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in via Sanità Marittima, nel tratto compreso tra il cancello carrabile sul retro dell’Hotel Pino e l’intersezione con via Anita Garibaldi. Disposto inoltre il divieto temporaneo di transito sul marciapiede di via Anita Garibaldi, lungo tutto il fronte dell’ex struttura alberghiera. Le limitazioni saranno in vigore dal 2 marzo 2026 fino alle ore 19.00 del 6 marzo 2026, per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di demolizione dell’edificio.