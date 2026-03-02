Immobile comunale all’asta: come presentare l’offerta

L’immobile
Il Comune di Cesenatico ha istituito un bando per la vendita di un immobile di proprietà comunale in Via Sbarra 51. Il valore a base d’asta è di € 250.000. Si tratta di un complesso costituito da un fabbricato colonico con ampia corte e fabbricato separato accessorio, di unica costruzione, di due piani collegati ad un’unica rampa. Essendo stato utilizzato in passato come comunità di riabilitazione, la divisione interna presenta la divisione in refettorio, segreteria, cucina, lavanderia, centrale termica e servizi igienici al piano terra; diverse camere separate al centro da disimpegno al primo piano. La superficie commerciale è di 426mq. All’interno del fabbricato è depositata merce varia e numerosi oggetti da smaltire e il soggetto acquirente provvederà in autonomia allo sgombero del suddetto materiale.
L’immobile è visitabile con un sopralluogo previsto nelle seguenti date:
– mercoledì 18 marzo alle ore 10
– mercoledì 9 aprile alle ore 10
Per informazioni è possibile scrivere una mail a nicoletta.lugnani@comune.cesenatico.fc.it o chiamare lo 0547/79307.
Il bando
L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, e verrà aggiudicata all’offerta economicamente più elevata, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta devono pervenire entro le ore 12 del giorno 27/04/2026 all’ufficio protocollo al seguente indirizzo: COMUNE DI CESENATICO, Via Marino Moretti n.4 – 47042 CESENATICO (FC). Sul sito del Comune di Cesenatico è disponibile tutta la documentazione.