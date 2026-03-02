Immobile comunale all’asta: come presentare l’offerta

L’immobile

Il Comune di Cesenatico ha istituito un bando per la vendita di un immobile di proprietà comunale in Via Sbarra 51. Il valore a base d’asta è di € 250.000. Si tratta di un complesso costituito da un fabbricato colonico con ampia corte e fabbricato separato accessorio, di unica costruzione, di due piani collegati ad un’unica rampa. Essendo stato utilizzato in passato come comunità di riabilitazione, la divisione interna presenta la divisione in refettorio, segreteria, cucina, lavanderia, centrale termica e servizi igienici al piano terra; diverse camere separate al centro da disimpegno al primo piano. La superficie commerciale è di 426mq. All’interno del fabbricato è depositata merce varia e numerosi oggetti da smaltire e il soggetto acquirente provvederà in autonomia allo sgombero del suddetto materiale.

L’immobile è visitabile con un sopralluogo previsto nelle seguenti date:

– mercoledì 18 marzo alle ore 10

– mercoledì 9 aprile alle ore 10

Per informazioni è possibile scrivere una mail a nicoletta.lugnani@comune.cesenatico.fc.it o chiamare lo 0547/79307.