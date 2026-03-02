Museo della Marineria, Hub Urbano: l’incontro

L’incontro è dedicato a tutte le attività economiche con sede nel comune di Cesenatico nonché ai proprietari di immobili destinati al commercio.

Ci sarà, dunque, la presentazione dello Studio di fattibilità sullo sviluppo dell’economia urbana, qualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi per il riconoscimento da parte della Regione degli hub urbani di Cesenatico.

Il desiderio è quello di coinvolgere in questo importante percorso di sviluppo le attività economiche locali, i proprietari di immobili destinati al commercio e tutta la cittadinanza.