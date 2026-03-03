Porto, punta della banchina di Ponente chiusa per lavori

Lavori nell’ultimo tratto di banchina

Anche l’ultima parte della banchina di ponente è chiusa al pubblico. Ciò è stato necessario per i lavori di sostituzione dei due fanali segnalatori che si trovano rispettivamente nell’ultimo tratto di porto a Levante e a Ponente. Sono due lavori diversi quelli che interessano le due aste del porto. A Levante si sta rifacendo un tratto di banchina non senza intoppi. La ditta operante sul cantiere è in attesa che siano pronti gli elementi prefabbricati in cemento utili a costituire la base delle nuove celle frangiflutti. Il termine dei lavori entro la primavera, con la regione che ha concesso una proroga per il termine delle operazioni fino a giugno 2026.