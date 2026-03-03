Morti sospette in ambulanza: cinque vittime, indagato soccorritore

L’ultimo caso riguarda una donna di 85 anni, trasferita da una struttura per anziani a un centro sanitario per un percorso riabilitativo. Il decesso è avvenuto poco dopo l’inizio del tragitto. La magistratura ha disposto l’autopsia, ritardando le esequie e alimentando interrogativi tra i familiari. Gli esami autoptici avrebbero fornito elementi ritenuti rilevanti dagli inquirenti.

Il giovane, inizialmente in aspettativa e poi sospeso in via cautelare, al momento non svolge servizio. La misura interna avrebbe evitato provvedimenti restrittivi più severi, considerato il rischio di reiterazione ipotizzato dagli investigatori.

Dal canto suo, l’operatore nega ogni responsabilità. Attraverso la propria legale, ha dichiarato piena disponibilità a collaborare e sostiene di aver sempre attivato tempestivamente il 118 in caso di aggravamento delle condizioni dei pazienti, con l’intervento dell’automedica e la corsa verso l’ospedale in emergenza.

Anche la Croce Rossa Italiana nazionale è intervenuta, esprimendo dolore per quanto accaduto e assicurando massima collaborazione alle autorità.