Morti sospette in ambulanza: cinque vittime, indagato soccorritore

Un’inchiesta riservata, avviata dopo alcune segnalazioni interne, ha portato la Procura di Forlì ad aprire un fascicolo per omicidio plurimo nei confronti di un operatore della Croce Rossa Italiana. Al centro degli accertamenti ci sono cinque anziani deceduti durante trasferimenti sanitari non urgenti tra febbraio e novembre 2025.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le morti si sono verificate sempre durante trasporti secondari: spostamenti programmati tra abitazioni, case di riposo e strutture ospedaliere, quindi non interventi di emergenza collegati al 118. In almeno un episodio, il malore fatale si sarebbe manifestato a poche centinaia di metri dalla partenza del mezzo.
Le verifiche, condotte dai carabinieri della Compagnia locale, si sono concentrate su un dipendente di 27 anni, residente nel forlivese, che risultava presente in ciascuno dei cinque viaggi conclusi con il decesso del paziente. Normalmente questi servizi prevedono due operatori a bordo: uno alla guida e l’altro accanto alla persona trasportata, generalmente in condizioni cliniche stabili.
L’ultimo caso riguarda una donna di 85 anni, trasferita da una struttura per anziani a un centro sanitario per un percorso riabilitativo. Il decesso è avvenuto poco dopo l’inizio del tragitto. La magistratura ha disposto l’autopsia, ritardando le esequie e alimentando interrogativi tra i familiari. Gli esami autoptici avrebbero fornito elementi ritenuti rilevanti dagli inquirenti.
Il giovane, inizialmente in aspettativa e poi sospeso in via cautelare, al momento non svolge servizio. La misura interna avrebbe evitato provvedimenti restrittivi più severi, considerato il rischio di reiterazione ipotizzato dagli investigatori.
Dal canto suo, l’operatore nega ogni responsabilità. Attraverso la propria legale, ha dichiarato piena disponibilità a collaborare e sostiene di aver sempre attivato tempestivamente il 118 in caso di aggravamento delle condizioni dei pazienti, con l’intervento dell’automedica e la corsa verso l’ospedale in emergenza.
Anche la Croce Rossa Italiana nazionale è intervenuta, esprimendo dolore per quanto accaduto e assicurando massima collaborazione alle autorità.