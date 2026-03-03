Stop Rearm Europe Cesena interviene sulla guerra in Iran

“Non possiamo accettare le contraddizioni di un occidente e di una Unione Europea che da un lato dichiarano sostegno al movimento ‘Donna, vita, libertà’ e dall’altro non riescono ad esprimere una condanna netta nei confronti dei bombardamenti avvenuti al di fuori del diritto internazionale , che colpiscono la popolazione e causano la morte di civili innocenti – tra cui oltre 160 bambine – continua Stop Rearm Europe Cesena – Due errori non fanno una cosa giusta; soprattutto quando è evidente il rischio che questa guerra sostituisca una oppressione, quella del regime teocratico, con l’oppressione colonialista e imperialista ‘made Trump – USA’, finalizzata allo sfruttamento delle materie prime iraniane, che ci portano a dire che siamo di fronte ad un vero e proprio ‘regime change'”.

E ancora: “I missili stranieri non sono la risposta alle richieste delle donne iraniane che da anni sfidano il regime. Hanno chiesto libertà, non morte, hanno chiesto diritti e dignità, non bombe. I movimenti di emancipazione nascono dal basso, dall’autorganizzazione, dalla solidarietà internazionale concreta. Ogni attacco militare offre al potere nuovi argomenti per rafforzare la repressione interna, soffocare il dissenso, stringere il paese attorno alla retorica nazionalista – spiega Francesco Occhipinti – La guerra non isola i regimi: li compatta. Non libera i popoli: li espone a nuove sofferenze. Non costruisce democrazia: produce cicli di violenza. Noi respingiamo questa escalation. Noi respingiamo la normalizzazione della guerra come linguaggio politico. Noi respingiamo l’idea che la sicurezza si costruisca con i bombardamenti”.

Stop Rearm Europe Cesena chiede l’immediata cessazione delle operazioni militari, l’apertura di un’iniziativa diplomatica multilaterale e il sostegno reale — politico, umanitario, civile — ai movimenti democratici e sociali. Inoltre che la comunità internazionale scelga la via della pressione politica, delle sanzioni mirate ai vertici responsabili, della tutela effettiva dei diritti umani.

“Di fronte alla spirale della violenza non si può restare neutrali. O si accetta la logica della guerra permanente, o si costruisce una mobilitazione ampia per la pace, la giustizia e l’autodeterminazione dei popoli. La guerra è un moltiplicatore di odio. La pace è una scelta di responsabilità. È tempo di dirlo con forza. È tempo di organizzarsi. È tempo di agire”, conclude Francesco Occhipinti.