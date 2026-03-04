Defibrillatori in città, “L’impegno è grosso ma è molto importante”

Un’associazione, una città cardioprotetta

C’è un’associazione che non fa grandi proclami, che non manda comunicati stampa per autoincensarsi, ma che concretamente arriva dove altri non arrivano. È l’Associazione i Bambini al primo posto che nel corso degli anni ha posizionato strategicamente ben 16 defibrillatori per Cesenatico, frazioni comprese.

Il presidente Angelo Casali lo dice subito che il loro è un lavoro di squadra svolto con tutti i volontari. Un impegno non facile; infatti trovare oltre duemila euro per un defibrillatore è solo l’inizio del percorso. Il difficile è la manutenzione. Questo importante salvavita è costituito da batteria e piastre che vanno attaccate al corpo in caso di emergenza. Entrambe sono soggette a data di scadenza.

Un punto di riferimento per la città

L’associazione si impegna anche nella manutenzione e nel controllo che tutto sia in regola. Ma non si ferma qui. Angelo e i Bambini al primo posto sono ormai un punto di riferimento per questo importante servizio e così spesso intervengono con raccolte fondi ad hoc e manutenzioni anche in defibrillatori di altre realtà come scuole, chiese o polisportive.

“Non posso fare diversamente – ha detto Angelo – non posso pensare a un palazzetto dello sport con il defibrillatore che non è perfettamente funzionante”. Una cosa non da poco visto che solo nel 2024 sono stati spesi 7800 euro per aggiornare i defibrillatori scaduti.