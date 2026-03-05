Energia, Legambiente: “Trasparenza e accelerazione sulle rinnovabili”

Legambiente Emilia Romagna interviene sugli ultimi fatti di politica internazionale alla vigilia dell’apertura della fiera KEY a Rimini. “Occorre investire su una maggiore autonomia energetica per l’Italia, a vantaggio dell’ambiente e della stabilità del prezzo dell’energia. È il momento di abbandonare qualsiasi nostalgia del sistema fossile”.

“Negli ultimi decenni, numerosi interventi internazionali sono stati presentati all’opinione pubblica come missioni per ‘esportare la democrazia’ e difendere i diritti umani. Un’analisi attenta delle dinamiche energetiche globali evidenzia invece come, accanto a queste motivazioni, si muovano interessi economici e strategici legati al controllo delle risorse e delle rotte del petrolio – interviene Francesco Occhipinti, direttore di Legambiente Emilia Romagna – Oggi lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei principali snodi energetici del pianeta: attraverso questo passaggio transita una quota significativa del greggio mondiale. In questo contesto territoriale, alcuni Paesi produttori dispongono di vie alternative di esportazione: l’Arabia Saudita può contare su un oleodotto che raggiunge il Mar Rosso; gli Emirati Arabi Uniti esportano parte del proprio petrolio verso il Mar Arabico; l’Iraq dispone di un collegamento che attraversa la Turchia fino alla costa del Mediterraneo. Al contrario, Paesi come Kuwait, Qatar e Bahrein restano fortemente vincolati al passaggio dei propri prodotti petroliferi attraverso Hormuz”.

Legambiente si interroga quindi su quanto le scelte di politica estera siano influenzate dalla necessità di garantire stabilità alle rotte energetiche e accesso alle risorse.

“Basti ricordare come in Iraq, nel 2003, l’intervento militare fu giustificato dalla presenza di armi di distruzione di massa; in Libia invece, nel 2011, dalla tutela della popolazione civile; in Venezuela, nel gennaio scorso, l’intervento militare è stato motivato dalla necessità di ostacolare il narcotraffico e di tagliare la testa al regime di Maudro. In ciascuno di questi casi, tuttavia, il controllo e la gestione delle risorse energetiche hanno avuto un ruolo chiave nel determinare la volontà di intervento esterno finalizzato alla creazione di un nuovo equilibrio economico”, continua Occhipinti.